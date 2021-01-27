فيفي عبده تعد متابعيها برقصة: «أول ما أقول يا هادي يارب وأخف»

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لم تصاب إطلاقًا بفيروس كورونا، وأن الوعكة الصحية التي مرت بها ليس لها علاقة بالفيروس، وذلك من خلال ظهورها بفيديو نشرته عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ردت فيه على متابعيها والتجاوب معهم.

وطالبت فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا الدعاء المستمر لها «محتاجة دعواتكم، الظاهر إني واخدة برد، بشكر اللي بيسألوا عليا، فيه بيقولوا جاني كورونا، لاء مجاليش عشان كنت محافظة على نفسي من البداية، لأن موضوع الوجع في رجليا ساعد في عدم خروجي من البيت عشان مخرجش ومروحش أفراح ولا عزا ولا حاجة».

وتابعت: الشباب المتهور اللي فاكر إن موضوع كورونا بسيط، أنا مكنتش أعرف إنه صعب كده ولا متخيلة بصراحة وكنت بهزر وأقول مكرونة ولازانيا، لكن كورونا بتضيع أرواح ومالوش دعوة بسن ولا حاجة، ياريت نخللي خلوا بالنا من نفسنا، والحمدلله كرم من ربنا إن الملايين بيحبوني.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها من العراق بالرقص لهم من خلال فيديو بعد شفاءها «أول ما أقول يا هادي يارب هرقصلكم وأعمل حاجة للعراق عشان في أغاني جديدة حلوة نزلت عندكم لما أعمل كليبات لو ليا نصيب».

طلبت الدعاء لوائل الإبراشي

وتوجهت فيفي عبده بالدعاء لكل مصابي كورونا على رأسهم محمد الصغير والد المذيعة مها الصغير وحما الفنان أحمد السقا، ووائل الإبراشي «عايزة أطمن على الإبراشي مش عارفة المساعدين بتوعوه مش بيردوا طب نطمن منين، ومحمد الصغير أنا بطمن عليه من بنوته».

ظهرت بالحجاب «عشان كنت لسه مصلية العشا»

وعن ظهورها بـ«الطرحة» في فيديو سابق الأمر الذي تسبب في شائعات حول اعتزالها الفن، قالت فيفي عبده «وقتها صليت العشاء، والدنيا شتا ودفيانة، وكنت هعمل فيديو أتكلم معاكوا، عشان كده طلعت بالطرحة وسيبتها على راسي».

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أصيبت مؤخرًا بوعكة صحية بسبب حقنة خاطئة أثرت سلبًا على حركتها وعدم قدرتها على المشي، واضطرت بسببها الجلوس في المنزل لبدء مرحلة من العلاج الطبيعي.