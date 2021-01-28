نقابة الممثلين عن كومبارس «الحاج متولي» المشردة: «مش تبعنا»

في الساعات الماضية تصدر اسم فتاة تدعى مروة محمد من محافظة البحيرة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، تعيش «مشردة» على الأرصفة بالشوارع تقوم بـ«تدخين» السجائر ومعاقبة من يقترب منها بـ«الضرب والشتيمة»، خصوصًا أنها كانت تعمل «كومبارس» في مجال التمثيل، وأشهر عمل شاركت به مسلسل«عائلة الحاج متولي».

غير مقيدة بعضوية نقابة الممثلين

الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، قال لـ«الوطن»، إن هذه الفتاة ليست مقيدة بنقابة الممثلين، ومن ثم لا تعد تابعة لها، فضلًا عن أن شقيقها تحدث عن رفضها العودة للمنزل، ورفضها العلاج خصوصًا أنها تعاني من خلل نفسي، متابعًا: «لديها أسرة وهي التي ترفض العودة لهم، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم لها شيئًا، بخلاف أن الكومبارس غير تابعين لنقابة الممثلين بالمرة، وهناك جهة أخرى مسؤولة عنهم».

طلبة: لا يمكن منحها مساعدة مادية من أموال «الممثلين»

وحول إذا ما طلبت أسرتها مساعدة مادية من نقابة الممثلين، قال أشرف طلبة، إن ذلك ليس بإمكان النقابة التي تؤول أموالها لأعضاءها ومن ثم لا يمكن لأحد الاقتراب من هذه الأموال «مش فلوس جايبينها من الشارع، ومش فلوسنا أصلًا عشان ناخد منها ونديها لغير الأعضاء».

مسلسل عائلة الحاج متولي، عرض منذ 20 عامًا على شاشة التليفزيون، بطولة نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، ميمي جمال، نورهان، عايدة رياض، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.

وظهرت مروة محمد، خلال إحدى حلقات مسلسل عائلة الحاج متولي ترقص وتغني ضمن ضيوف حفل عيد ميلاد الفنانة نورهان، وبعد عدة سنوات مرت بأزمة نفسية بعد فقدان والديها الأمر الذي جعلها تترك المنزل وتعيش على الأرصفة مشردة.