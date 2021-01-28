«التعليم»: نخطط لإعلان مصر خالية من الأمية في 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيامها بإعداد خطة من خلال الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من أجل إعلان مصر خالية تمامًا من الأمية، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2024.

المرحلة الأولى في المحافظات الأقل في نسب الأمية

وأضافت الوزارة أن الخطة سيتم إعدادها وفقًا لثلاث مراحل، المرحلة الأولى عبارة عن المحافظات الأقل في نسب الأمية، المرحلة الثانية، المحافظات المتوسطة في نسب الأمية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، ستكون مختصة بالمحافظات الأعلى في نسب الأمية.

وأشارت «التعليم» إلى أنه تم محو أمية أكثر من 260 ألف مواطن خلال العام الماضي 2020، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تتطلع خلال الخمس سنوات المقبلة لزيادة أعداد مدارس التعليم الفني، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل أن يتوافق عدد المدارس الفنية مع كل من المشروعات القومية والمناطق الصناعية والتي تُنفذ حاليًا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ستعمل خلال خطتها المستقبلية في التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بمعدل حددته الوزارة بـ10 مدارس سنويًا على الأقل.

وعلى مستوى امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تأجلت لما بعد 20 فبراير بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت عدم إلغاء أو تأجيل امتحانات نصف العام لشهر مايو المقبل، وأوضحت أن كل التفاصيل الكاملة التي تتعلق سواء بالدراسة أو امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عنها من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 14 فبراير المقبل، وأن كل ما يتردد قبل ذلك الموعد مجرد شائعات أو اجتهادات.