تعليق الدراسة بفصول تعليم الكبار بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

أعلن الشيخ أحمد السيد هاشم، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعاهد الإسكندرية الأزهرية؛ وكذلك تأجيل امتحانات دورة يناير إلى شهر أبريل المقبل، حفاظًا على سلامة الدارسين والمعلمين المشاركين في المنظومة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه تم التشديد على موجهي العموم، ومدير التوجيه الفني؛ لتفعيل المنصة التعليمية، وعمل مراجعات للطلاب، ومتابعة الموجهين لتواصل المعلمين مع الطلاب عبر مجموعة الواتس الخاصة بكل معهد.

يأتي ذلك ضمن تبعيات قرار الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بتأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، والذي قرر استكمال مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت الأول من العام الجاري وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأوضح «الضويني»، حينها أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتعد تلك القرارات ضمن سلسلة قرارات تم اتخاذها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم تطبيقها في كل من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وذلك للحد من التجمعات التي تسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.