«التعليم»: زيادة «مدارس الثانوية الفنية» خلال الـ5 سنوات المقبلة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تخطط في خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى زيادة عدد مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظات، وذلك بما يتوافق مع المناطق الصناعية، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأضافت الوزارة، خلال تقرير لها، أنه من ضمن الخطة المستقبلية التي تعمل عليها، التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بمعدل حددته وهو 10 مدارس على الأقل سنويًا.

كما تطرق التقرير، إلى الإنجازات التي تحققت عبر الخمس سنوات الأخيرة، التي يأتي من ضمنها تحديث المناهج الخاصة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وتم التحديث بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، بالإضافة إلى تكثيف التدريس باللغة الإنجليزية بها، مع الاستعانة بخبراء في مجال الطاقة النووية بهدف التدريس لكلٍ من طلاب الصفوف الرابع والخامس.

«التعليم»: كورونا لن يُعيق عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر لها يوم 19 من شهر يونيو القادم، دون أي تأجيل أو معوقات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تعاملت مع امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي في ظل انتشار الموجة الأولى من جائحة كورونا، وذلك عن طريق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة على مستوى جميع لجان الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 سيتم عقدها إلكترونيًا من داخل لجان الامتحانات، كما أن وضع الأسئلة وتصحيحها سيتم أيضًا بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، مما يضمن تحقيق العدالة في تصحيح إجابات الأسئلة بين جميع الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع لجان الامتحانات على مستوى كافة المحافظات، التي يأتِ من ضمنها تعقيم وتطهير اللجان، وقياس درجة حرارة الطلاب، وتركيب بوابات تعقيم على مداخل اللجان.