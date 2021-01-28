في أول أيام نوة الكرم.. أمواج البحر تغرق رواد كورنيش إسكندرية (صور)

في طقس شتوي رائع وسماء بمنظر جمالي، تواجد العديد من أبناء مدينة الإسكندرية على طريق الكورنيش، وذلك لالتقاط الصور التذكارية مع أمواج البحر، التي ارتفعت عن منسوبها الطبيعي في أول أيام نوة الكرم.

تزامن ذلك مع هطول أمطار متوسطة على معظم أنحاء المدينة، اليوم الخميس، لتعلن عن قدوم نوة الكرم، والتي بدأت بنشاط للرياح الباردة، وأمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة، من المتوقع أن ترتفع إلى غزيرة خلال أيام النوة.

وخرج موج البحر عن منسوبه الطبيعي، حيث تسبب في غرق المواطنين أثناء التقاط الصور التذكارية وسط أجواء الطقس غير المستقر .

ويحرص أهالي الإسكندرية على التواجد على الكورنيش خلال النوات، خاصة نوة الكرم، نظراً لأن غالبيتهم يعشقون خروج موج البحر عن منسوبه الطبيعي.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، استعداداً لاستقبال النوة، وتحسباً لهطول الأمطار، وذلك لمنع أي تجمعات أو تراكمات للمياه في الشوارع.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح والشفط للتعامل السريع والفوري مع مياه الأمطار، حيث جرى الدفع بـ93 سيارة مدمجة، بالإضافة إلى سيارات السيول، لمنع أي تراكمات للمياه.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، وغداً الجمعة، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة، بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وكلف المحافظ جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظياً على مدار الساعة، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.