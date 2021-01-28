هالة زايد: مستشفى القوات المسلحة المصرية ببيروت عالج 100 ألف شخص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تشرُف بتواجدها في المستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة المصرية في بيروت، مشيرة إلى أن العيادات المتخصصة تقدم كل أنواع العلاجات للبنانيين وغيرهم ممن يترددون عليها، بالإضافة إلى أنها تشهد إجراء الجراحات من بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى تقديم علاج للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، ومتابعة الحمل وأمراض النساء والتوليد، وتخصصات الأطفال والرمد.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات تلفزيونية نقلتها شاشة «ten»، أن الصرح الطبي متكامل ويقدم الخدمات مجانا، وعالج أكثر من 100 ألف حالة بالمجان، لافتةً إلى أنه يقدم الخدمة بكل إنسانية، وأعربت عن أملها بأن تتجاوز الأزمات التي تتعرض لها.

وتابعت «زايد»: «الشعب اللبناني قوي صامد ويتعرض لتحديات كثيرة ودائما ما يثبت بعد كل تحدي أنه قادر على تخطيه ويعطي للعالم دروسا في الصمود والبطولة».

وأردفت أن مصر بدأت جسر مساعدات دائم مع لبنان مثل حادث مرفأ بيروت بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين، كما جرى إرسال 3 طائرات اليوم، عبارة عن شحن ألبان أطفال وطائرة محملة بمستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وطائرة ثالثة من جامعة الدول العربية عبارة عن أجهزة رعاية مركزة بكل مشتملاتها مثل أجهزة الأشعة: «ننسق بشكل دائم مع الملحق العسكري المصري في لبنان والحكومة اللبنانية، وأتمنى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الدعم وأناشد جميع دول العالم الوقوف إلى جانب لبنان وأتمنى أن يتجاوز الأزمة بكل صمود كما عودنا دائما».