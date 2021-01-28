استقبال أول حالة كورونا في مستشفى كفر شكر المركزي بالقليوبية

استقبل مستشفى كفر شكر المركزي، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، أول حال مصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال أول أيام عمل المستشفى كعزل لمصابي الفيروس المستجد، بعد توقف دام 7 سنوات، حيث جرى التشغيل التجريبي للمستشفى، بعد إنهاء كافة المشكلات التي كانت تعيق تشغيل المستشفى.

وأجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، يرافقة اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، جولة تفقدية شملت عدداً من المشروعات بمدينة كفر شكر، استهلها بزيارة مستشفى كفر شكر المركزى، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي، واستقبال مصابي كورونا، حيث اطمأن إلى جاهزية المستشفى لبدء التشغيل التجريبي، بعد إنهاء جميع المشكلات التي كانت تعول دون تشغيل المستشفى، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، وأخيراً توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان اليوم الخميس، بداية التشغيل التجريبي للمستشفى اليوم، لاستقبال مرضى ومصابي كورونا ، وتخصيص غرف عزل لهم، مشيراً إلى أن المستشفى سيكون مركزاً كبيراً لتلقى لقاح كورونا، لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ووجه المحافظ، خلال جولته بالمستشفى، في وقت سابق، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح، والتطهير والتعقيم المستمر، وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه من المخطط أن يقدم مستشفى كفر شكر المركزي خدمات طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة، من سكان مدينة كفر شكر والمدن والمحافظات المجاورة.

وتم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر ضمن المبادرة الرئاسية، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات يجري العمل على إنشائها واحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و91 مليون جنيه، تشمل مستشفيات قها المركزي، والخانكة المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وطوخ المركزي، إلى جانب مستشفى كفر شكر المركزي.

وتابع محافظ القليوبية جولته اليوم الخميس، بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، بطاقة 45 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، حيث شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

ثم توجه المحافظ إلى حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200 متر مربع، يحتوى على 2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية، بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني، ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار 4 أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.