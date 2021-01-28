«الجندي»: أي شيخ يفتي بضرب المرأة بالسواك هيتحبس 5 سنوات.. وكله هيتروق

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، إن عيد الشرطة يمثل عيدًا لاسترداد الوطن، لافتًا إلى أن «الشرطة يعني الوطن، والوطن يعني الشرطة».

وذكر «الجندي»، أن الجميع ذاق مرار اختفاء الشرطة أيامًا، وكان ذلك بمثابة كابوس لا نتمنى عودته مرة أخرى «نشكر رجال الشرطة، ونقدم لهم التحية، ونقدم الدعاء لشهدائهم ومرضاهم».

«الجندي»: أي خدمة يقدمها الشخص للغير هي في سبيل الله

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن تقديم أي خدمة لشخص آخر يُعتبر فعل في سبيل الله، لذا فإن الخدمات التي يقدمها رجال الشرطة تعتبر في سبيل الله.

الرسول كان له حواريون ومنهم الزبير بن العوام

ولفت «الجندي» إلى أن النبي محمد كان له حوارييه، ومنهم الزبير بن العوام، لافتًا إلى أن الحواريين أشخاص مخلصين ويتبعون أي نبي يرسله الله.

وذكر أن النبي محمد كان يستشير الحواريين الخاصين به، رغم أنه نبي مرسل، وكان هذا أمر من الل،ه وتوجد سورة كاملة في القرآن تسمى «الشورى»، مشيرًا إلى أن الحواريين حصلوا على ميزة القرب من النبي.

«الجندي»: أي شيخ يفتي بضرب المرأة بالسواك يخالف القانون

وتابع «الجندي»، أن نحو 75% من الأسرة المصرية تقوم على إعالة من جانب السيدات، وأوضح أنه لا يوجد ضرب بالسواك، والذي يستخدم للطهارة ويرتبط بالجنة ويعمل على تطهير الفم، لافتًا إلى أن إباحة الضرب بالسواك قد يبيح ضرب الزوجة بأدوات أخرى تشمل «الكرباج» أو «رجل الكرسي» أو أي شيء.

وأضاف أن «أي شيخ يقول تُضرب المرأة بالسواك يبقى بيخالف القانون اللي هيتم إقراره في مجلس النواب، وسيتم حبسه 5 سنوات وكله هيتروق لو مخدش باله».