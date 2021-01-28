ممثلة مشهورة باكية: تركت المجوهرات للصوص ودافعت عن عرضي وأنا مقيدة

أصدرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، قرارا بحبس المتهمين بهتك عرض ممثلة وسرقتها، داخل شقتها في حدائق أكتوبر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الاعتداء على الممثلة

دموعها كانت تفسر مأساتها خلال شرحها تفاصيل ما تعرضت له على مدار 50 دقيقة وصفتها بالأصعب في حياتها بقولها: تركت المجوهرات للصوص، والمهم إن محدش طال شعرة مني ودافعت عن عرضي وأنا مقيدة، وكان عندي أموت أفضل من الاستسلام، وأنها ظلت تقاوم المتهمين طوال مدة حبسها داخل إحدى الغرف في شقتها بكمبوند تاون فيو في أكتوبر حتى نجحت في إحباط اغتصابها من قبل المتهمين الذين أشهروا في وجهها الأسلحة البيضاء وهددوها بالقتل في حالة الاستغاثة بالجيران.

حبسوني في غرفة 10 دقائق وجمعوا المجوهرات والمال

وشرحت الممثلة المشهورة «ع.أ» باكية للمباحث أنها سلمت كل ما طلبه المتهمون من أموال ومجوهرات فأخذوا منها 65 ألف جنيه كانت في الشقة ومجوهرات وهي راضية بعد أن قالت لهم: كل اللي انتو عايزينه خدوه ومحدش يقرب مني، وبعد حبسها في غرفة بشقتها والحصول على هواتفها المحمولة لمدة 10 دقائق حتى تمكن المتهمون من الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها ووضعها في حقيبة خاصة بهم فوجئت باثنين منهما يفتحان باب الغرفة المحتجزة داخلها.

قاومت الاغتصاب وأحدهم استمنى على ملابسي

وأضاف المجني عليها أنها وجدت نظرات الغدر في أعين المتهمين فقاما بتوثيق يديها ووضع لاصق على فمها وحاولا اغتصابها لكنها ظلت تقاومهما ولم تستسلم حتى نجحت في إبعاد المتهمين عنها لكن أحدهم استمنى على ملابسها خلال المقاومة ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وأنها ظلت داخل غرفتها حتى نجحت بعد هروب المتهمين في الاستعانة بجيرانها في فك قيودها قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة.

سمسار سيارات خطط للجريمة

رواية الممثلة وثقتها النيابة العامة وقررت التحفظ على ملابسها الموجود عليها السائل المنوي، وبعدها نجحت المباحث في القبض على المتهمين وهم سمسار سيارات وشقيقه وعديله، وبينت التحريات أن سمسار السيارات سبق وأن تعامل مع المجني عليها في بيع سيارة وأنه خطط للجريمة بعد علمه بأنها ميسورة الحال وأنه كان يرتدي قناعًا حتى لا تعرفه الضحية وقت تنفيذ الجريمة، وألقي القبض عليهم وأحيلوا للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام.