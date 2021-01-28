ضبط 2360 صنف دوائي داخل مركزين بدون ترخيص في حملة بالدقهلية

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية غير مصرح تداولها في الأسواق، في حملة للتفتيش الصيدلي والعلاج الحر، تم تنفيذها في مدينتي المنصورة وطلخا، اليوم الخميس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركزين غير مرخصين، بهما حوالي 2360 صنف أدوية ومستلزمات طبية ما بين أصناف منتهية الصلاحية وأصناف مسجلة بمكان غير مرخص، بناءً على تكليف الرقابة الادارية بالدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة، وردع المخالفين.

وتشكلت حملة بتوجيهات من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبقيادة الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر، بصحبة الرقابة التجارية والتموين بالدقهلية.

وأسفر المرور عن العثور على أدوية جدول مؤثرة على الحالة النفسية، وبدون فواتير، داخل شقة غير مرخصة، أسفل مركز للخصوبة بشارع «قناة السويس»، وأدوية خاصة بالمستشفيات فقط طبقاً للكتاب الدوري 1 لسنة 2012، وأدوية تحتوي على مادة «الرانتيدين»، مخالفة للمنشور 38 لسنة 2019.

وضبطت الحملة 5 أصناف خارج الثلاجة، يلزم لحفظها ثلاجة، ومستلزمات طبية بعدد 8 أصناف، بإجمالي 300 وحدة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الأصناف، ويجري عمل المحاضر اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص، في مدينة طلخا، يحتوي على حوالي 2060 صنف دوائي، وكلها مستلزمات طبية مسجلة، ولكنها موجودة في مكان غير مرخص، وجرى التحفظ على المضبوطات بمعرفة التموين، ويجري عمل المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى، ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا، أحد الأشخاص يُدعى «عفيفي م. ع. ع.»، 38 سنة، محامي، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة، وذلك حال تواجده على طريق «طلخا – شربين»، بالقرب من أحد الكافيهات، بدائرة بندر طلخا، وبحوزته عدد 14 لفافة تحوي جوهر «الهيروين» المخدر، ومبلغ مالي 370 جنيهاً، وعدد 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض «سكين».

وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصاله بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي.

م إخطار نقابة المحامين بالدقهلية، وقيد المحضر برقم 962 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.