3565 طن حديد ضمن حركة الوارد من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16313 طنا شملت «4800 طن رمل و8840 طن فوسفات و2673 طن يوريا».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30839 طنا شملت «10133 طن ذرة و3565 طن حديد و10200 طن خردة، و2055 طن خشب زان، و4886 طن ابلاكاش، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 389 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بسلة وفاصوليا وفاصوليا وبطاطس وخس وكرنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وفول وبرسيم وزيتون وكتان وشمر وكركديه ولب ولوف ونعناع وريحان )، وفواكه (برتقال وفراولة وبلح ورمان وقرع عسل ومندرين ويوسفي وجريب فروت ) يتم تصديرها إلى دول «الإمارات والسعودية والأردن وإنجلترا وهولندا وبلجيكا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا ومالطا وسنغافورة واليونان وهونج كونج واندونيسيا وسلوفينيا والصين والهند» .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1424 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93980 طنا فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49670 طنا.

كما غادر قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5723 شاحنة .

أقرأ أيضا: -

أجهزة كمبيوتر وطباعات هدية من نائبين في «الشيوخ» لصحة دمياط