خلال 28 يوما.. الدولار يكسب قرشا والذهب يرتفع 43 جنيها

حقق الدولار مقابل الجنيه قرشًا واحد خلال رحلة استمرت 28 يومًا، فيما حقق الذهب مكاسب كبيرة 43 جنيهًا بداية من شهر يناير من العام الجديد 2021، ليسجل الدولار مقابل الجنيه 15.66مقابل 15.65جنيها للشراء وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي اليوم الخميس 28 يناير الجارى، وسجل الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر لشراء الدولار بـ 15.68جنيه، اليوم الخميس 28 يناير 2021.

فى بنوك: «كريدى اجريكول، العربى الأفريقى الدولى، البركة، بلوم، الأهلى الكويتى (بيريوس)، المصرى الخليجى، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطن ، المصرى لتنمية الصادرات، الاستثمار العربى، العقارى المصرى العربى، أبوظبى التجارى، الإمارات دبى الوطنى، أبوظبى الأول، التعمير والإسكان، الأهلى المتحد، قطر الوطنى hsbc»، وسجل بنك «عودة»، أقل سعرًا لشراء الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، ليسجل 15.62جنيه.

كما سجل الدولارمقابل الجنيه المصرى استقرارًا فى بنوك «مصر، قناة السويس، الأهلى المصرى، المصرف العربى الدولى»، نحو 15.66جنيه للشراء وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.67جنيه للشراء.

فيما سجلت أسعار الذهب مكاسب كبيرة قدرت بنحو 43 جنيهًا خلال 28 يوم ليباع عيار 24بـ 930 جنيهًا مقابل 973 جنيهًا بداية العام الجارى، وسجل عيار 24 نحو 930 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 814 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 697جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و514 جنيه.

ومن جهته قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن ارتفاع الذهب أدى إلى تراجع الطلب فى السوق المخلى نتيجة لتراجع القوة الشرائية وتردى الأوضاع لدى الأسر المصرية نتيجة الدروس الخصوصية وتداخل المواسم التى دائمًا ماترهق ميزانية الأسرة المصرية.

لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ركودًا حادًا فى مبيعات الذهب بسبب استعدادات الأسر للامتحانات نصف العام زيادة معدلات انفاق الأسرعلى الدروس الخصوصية وأشار إلى أن عدد من المواطنين استغل الزيادة الكبيرة فى سعر الذهب، وقام ببيع المشغولات الذهبية للإستفادة من فارق السعر.

مشيرًا إلى أن الذهب يعانى خلال تلك الفترة من التقلبات السعرية خلال اليوم الواحد، نتيجة لشكوك المستثمرين فى بعض القرارات الأمريكية ومدى تنفيذها.