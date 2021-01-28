سعر الدولار اليوم الخميس 28 -1-2021 مقابل الجنيه المصري

تختلف أسعار الدولار بين الحين الآخر مع تبعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا، واستقر الدولار خلال الأيام القليلة السابقة في البنوك وشركات الصرافة، وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 28 يناير الحالي، في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس، الموافق 28 يناير الحالي، نحو 18.99 جنيها للشراء، و19.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 18.95 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

جاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 28 يناير، بـ4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس، الموافق 28 يناير، في بنك مصر، نحو 21.39 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.47 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.39 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الجنيه الاسترليني 21.41 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي، سجّل وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس، الموافق 28 يناير الجاري، في بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.