3 أسباب لإنهاء خدمة الموظف تحت الاختبار منها عدم الصلاحية

قد يفاجأ بعض الموظفين بإنهاء خدمتهم والاستغناء عنهم عقب انتهاء فترة الاختبار، دون أن يخبره المسؤولون بالمؤسسة عن أسباب حدوث ذلك.

ويوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا للسلسلة التوعوية التي يقدمها لتوعية الموظفين بـ«قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، أنه يحق للمؤسسة الاستغناء عن الموظف تحت التدريب في عدة حالات، وهي:

1- في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار، يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية.

2- إذا اتيحت للموظف الفرصة للتدريب ولم يجتزها بنجاح بدون تقديم عذر مقبول.

3- يتم إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام، متقطعة أثناء فترة الاختبار .

الموافقة مبدئيا على تعديل قانون الخدمة المدنية

وقبل 6 أشهر من الآن، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.

وتضمن المقترح حل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة، كما يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كل الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

وقال حينها أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إنَّ العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، حيث يتمّ حاليا حصر أعداد العاملين علي الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنَّ النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة سيحدث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.