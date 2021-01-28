الإسكندرية تدشن منظومة جديدة لجمع القمامة من المنازل بـ«الصفارة»

أعلنت شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال شركة النظافة في الإسكندرية، اليوم، تدشين تطبيق منظومة جديدة لجمع المخلفات بالتعاون مع المحافظة تعرف بـ«الجمع السكني بالصفارة».

وتتضمن منظومة الجمع المنزلي مرور سيارات ومعدات الشركة المختلفة في بعض الشوارع، وإطلاق صافرات التنبيه لأهالي المنطقة، ليقوم المواطن بتسليم القمامة للعمال أسفل منزله.

وأكد مهندس محمد عبد اللطيف مدير عام الشركة بالإسكندرية، أنه منذ توليه مهمة إدارة الشركة يسعى لإشعار المواطنين بالتغير الحقيقي والجذري للمنظومة، لافتًا إلى أنه كلف قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة، بالبدء في تطبيق المنظومة الجديدة في كافة المناطق، سواء الراقية أو المتوسطة أو الشعبية دون تمييز.

وأكد أن العقد الحالي مع المحافظة لا ينص على هذه المنظومة، ولكن الشركة تسعى للتطوير، وتقدم هذه الخدمه مجاناً دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، وذلك بالتعاون مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وأشار إبراهيم كمال رئيس القطاع، أن الشركة بدأت تطبيق المنظومة الجديدة فعليًا في العديد من الشوارع بالأحياء المختلفة بالمحافظة.

وأوضح، أن المنظومة الجديدة ستنجح حال تعاون المواطنين، حيث أنهم أساس نجاح المنظومة بتعاونهم التزامهم بالتوقيتات المحددة بكل شارع داخل حيز تنفيذ التجربة الجديدة، مشيرًا إلى أن المنظومة حاليًا قيد التجربه الأولية ببعض الشوارع وليس بعموم الإسكندرية.

من جانبه، أكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن محافظة الإسكندرية تعد أولى محافظات الجمهورية التي يُطبق بها هذه المنظومة لجمع القمامة، وذلك للحد من انتشار ظاهرة النباشين وبقاء الشوارع نظيفة لأطول فترة ممكنة.

وأكد أن الشركة تناشد أهالي المناطق التي سيتطبق بها هذه المنظومة بالتعاون وتسليم أكياس القمامة للعاملين بالشركة فقط، حفاظاً على نظافه شوارعهم.