استشاري باطنة: اللقاح الروسي يبقي الأجسام المضادة بالجسم 6 أشهر

قال الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنة في موسكو، إنه جرى تلقيح المواطنين الروس بأعداد كبيرة ولفترة طويلة، تعدت مليون متلقح، ولم تظهر حتى الآن أي أعراض تذكر، سوى فقط الأعراض الجانبية التي تظهر مع أي لقاح ولا سيما لقاح الإنفلونزا، وتتمثل في ألم بمكان الحقن، وفي بعض الحالات ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والشعور بالإرهاق يشابه عند الإصابة بالبرد، وتنتهي بعد يوم.

طريقة إنتاج اللقاح معروفة

وأضاف «سعد»، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc »، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن اللقاح الروسي قائم على فكرة "الناقل"، حيث يتم نقل أجزاء بروتينية من الفيروس، وليس كامل الفيروس، ولكن الأجزاء المهمة فقط أو النتوءات الخارجية التي تعد مفتاحا دخولها للخلية البشرية، ويدخل اللقاح الجسم على جرعتين، "زيرو" و"21"، أي بعد 21 يوما.

اللقاح يكون أجساما مضادة

وأوضح أن اللقاح يثير جهاز المناعة، والذي من شأنه تكوين أجسام مضادة للبروتين، بحيث أنه إذا تمت الإصابة بهذا الفيروس الحقيقي تكون الأجسام المضادة جاهزة ويتعرف عليه جهاز المناعة بالجسم، وتبدأ الأجسام المضادة في محاوطة الفيروس، وتمنع دخوله الخلية، وبالتالي عدم دخولها لداخل الجسم.

مزايا اللقاح الروسي

ولفت إلى أن اللقاح آمن لعدة أسباب من أهمها أن النظام الذي أجري عليه اللقاح معروف، ليست طريقة جديدة، كما أن المشكلات التي من الممكن حدوثها منه مستبعدة، إضافة أن اللقاح فعال، وكل من حصل عليه تكون في جسمهم أجسام مضادة مستمرة 3 أو 4 أشهر، ومن شارك في تجارب المرحلة الثانية وصلت الأجسام المضادة بهم 6 اشهر، ويتميز أيضا بسهولة تخزينه، حيث يتم تخزينه من درجتين لـ ثلاث درجات مئوية، اي درجة حرارة الثلاجة العادية.