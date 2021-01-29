«الصحة»: الموجة الثالثة وارد حدوثها إذا تهاونا في الإجراءات الاحترازية

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بوزارة الصحة والسكان، حقيقة تعرض مصر للموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيروس كورونا لم يحدث له أي تحور داخل مصر ولن تظهر أي سلالات جديدة للفيروس.

وأضاف أن لجنة الأخلاقيات بالوزارة أجرت عددا من الأبحاث الفترة الماضية للتأكد من تحور الفيروس أو ظهور سلالات جديدة من عدمه، من خلال الاستعانة بعدد من مصابي فيروس كورونا في مستشفيات العزل، وكذلك مستشفيات الصدر والحميات وأثبتت النتائج أن الفيروس لم يتحور ولم تظهر سلالات جديدة.

علامات الموجة الثالثة لفيروس كورونا

وعن إمكان دخول مصر الموجة الثالثة، قال المصدر إن فيروس كورونا، جديد من نوعه وليس له «كتالوج» ونحن أمام فيروس، لا نملك معلومات كافية عنه؛ وكل فترة تظهر معلومات وتطورات خاصة به، ووارد أن تحدث الموجة الثالثة ولكن لها مقدمات كدخول أحد مصابي الفيروس من البلاد التي دخلت بالفعل الموجة الثالثة للفيروس أو التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، أو حدوث تحور للفيروس.

وتابع المصدر، بأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا، ونحن علميا تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس، والمواطنين التزموا بقدر الإمكان ولابد من الحفاظ على الاستمرارية حتى لا تحدث أي انتكاسة ونعاود الارتفاع مرة أخرى.

530 متعافي من فيروس كورونا أمس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 530 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدي أو الفيروسات الأخرى.

وخصصت وزارة الصحة مجموعة من المنصات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام لها لاستقبال كل استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، فضلا عن الخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على استفسارات المواطنين.