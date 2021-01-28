انتحار فلاح.. «رائحة السم» تقود مفتش الصحة لكشف الحقيقة

في الطابق الأول بمنزل مكون من طابقين فقط، كان المتوفي مسجي على ظهره فوق سريره بغرفة نومه، وهو يرتدي ملابسه كاملة.

ظاهريا لا توجد به أي إصابات ظاهرية، جميع النوافذ والأبواب سليمة، ولا توجد أي آثار عنف في الشقة أو علي الجثة. في محضرالشرطة لم يتهم شقيق المتوفي أحدا، وكادت الوفاة تصنف طبيعية، بعدما أقر شقيق المتوفي أنه كان يقيم بمفرده ويعاني من حالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية، إضافة إلى معاناته من أمراض عصبية، غير أن مفتش الصحة كان له رأي أخر عقب استدعاؤه، إذا قادته حاسة الشم لتغيير وصف الوفاة بعدما تبين له أن فم المتوفي يفوح منه رائحة سم شديد.

انتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة وناظرت جثة المتوفى وأمرت بنقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث عن سبب الوفاة وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه. بعدما تحرر في المحضر أنه أقدم فلاح بمركز ميت سلسبيل في الدقهلية، على الانتحار بتناول كمية من السم، قبل عثور شقيقه علي جثته في غرفة نومه بقرية « اللطيفة ».

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بورود بلاغ من « محمد م. »، 31 سنة فلاح بوفاة شقيقه «السيد م. م.» 36 سنة فلاح ومقيمين بقرية «اللطيفة » داخل الشقة سكنه ، وأنه كان يعاني من مرض نفسي، لسوء حالته المادية، وأنه كان يقيم بمفرده في شقته.

انتقل إلي مكان الواقعة كل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول بمنزل مكون من طابقين وان المتوفي مسجي علي ظهره بسرير غرفة نومه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية كما تبين سلامة جميع النوافذ والأبواب، ولا توجد أي آثار عنف في الشقة أو علي الجثة.

وبسؤال شقيق المتوفي، في محضر الشرطة، قرر أن شقيقه يقيم بمفرده ويعاني من حالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية. وأكد أنه كان يعاني من أمراض عصبية ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وأنه عندما شاهد شقيقه متوفي توجه علي الفور إلي مركز الشرطة للإبلاغ عن الوفاة..

وبورد تقرير مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وأن الجثة يفوح منها رائحة سم شديد، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 146 لسنة 2021 إدارى ميت سلسيل ، وجار العرض علي النيابة العامة.