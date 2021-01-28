خبير اقتصادي: مصر ستكون مقصد العالم في الغاز الطبيعي

بعد سنوات من العمل لتطوير مكانة مصر في مجال الطاقة، كتب لتلك الجهود أن تكلل بالنجاح في النهاية، حيث ستكون واحدة من من أكبر 10 مصدرين للغاز إلى أوروبا، وذلك مع تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

مصر باتت مركًزا إقليمًيا للطاقة وخيًارا مفضلا للتصدير إلى أوروبا، وفقا لحديث الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، موضحا أنها أحد أهم الدول في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، فمصر تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب، والذي يصل حجم الإنتاج اليومى فيه لنحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر.

وقال محمود لـ«الوطن»، إن محطة إسالة الغاز في دمياط توفر فرصة كبيرة للدول المنتجة للغاز في تصدير الغاز لمصر لتسييله ومن ثم نقلة أوروبا، مشيرا إلى أن الدول المجاورة ستعمل على توجيه الغاز إلى مصر، وفي محطة دمياط يتم إسالته ويتم تحويله إلى أوروبا.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعي إلى تحقيق هذا الهدف عبر استغلال البنية التحتية من شبكات الغاز ومحطات تسيل الغاز، مشيرا إلى أن مصر تمتلك محطات تعد الأفضل في الشرق الأوسط، مما يجعلها نقلة كبيرة لمصر.