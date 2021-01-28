أولياء أمور للنواب: أصحاب المدارس الخاصة بيطلبوا مصاريف الترم التاني

قالت أميرة محمود، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنه منذ نصف شهر ديسمبر الماضي، طالب أغلب أصحاب المدارس الخاصة أولياء الأمور بدفع مصاريف الترم الثاني من الدراسة، بالرغم من أن الطلاب لم ينهوا الترم الأول بعد، ولم يمتحنوه، بخلاف تضرر عدد كبير من أولياء الأمور اقتصاديا بسبب وجود فيروس كورونا: «لازم نراعي ظروف بعض شوية».

أغلب المدارس وفرت مصاريف الأنشطة جراء جلوس الطلاب في المنازل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أغلب المدارس وفرت مصاريف الأنشطة جراء مكوث الطلاب في المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أنه لا يجوز لهم تهديد أولياء الأمور إما بالدفع أو حجب نتيجة الترم الأول من المدرسة.

نطالب أعضاء مجلس النواب بتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة

وأوضحت أنها قدمت طلبا رسميا تطالب فيه بتنظيم أعضاء مجلس النواب العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة حتى لا يقوم مديرو تلك المدارس بابتزاز أولياء الأمور وإجبارهم على دفع مصاريف الترم الثاني قبل بدئه من الأساس.

يشار إلى أن بعض المدارس تمنع تسليم الكتب للطلاب حال عدم سداد المصروفات ويتواصل الأهالي معا عبر «جروبات» برنامج التراسل القصير «واتس آب» من أجل إيصال صوتهم إلى الدولة في محاولة لمنع الأضرار على الطالب، ويطالب أولياء الأمور بتقسيم المصروفات على 3 أو 4 مراحل بدل من قسطين لأن نسبة كبيرة من أولياء الأمور تأثروا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتطلب المدارس قسط ومصاريف الترم الثاني على الرغم من عدم بدايته وتأجيل وزارة التعليم للترم بسبب انتشار كورونا بين بعض طلاب المدارس وخوفا من استمرار انتشاره ليشمل الطلاب والمدارس.