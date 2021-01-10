المدارس الخاصة توضح حقيقة تحصيل الأقساط المتبقية قبل الامتحانات

كشف الدكتور بدوي علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، حقيقة ما يتم تداوله عن ضرورة تأخير سداد قيمة القسط الثاني للمصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس الخاصة، أو تحصيل ما تبقى من أقساط، سواء كانت قبل بداية التيرم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الأول أو بعدها، قائلا: «سداد المصروفات الدراسية يكون وفقا للائحة كل مدرسة، ووفقا للعقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة، فولي الأمر قبل البحث عن مدرسة مناسبة لابنه، يستطلع قيمة مصروفاتها وأقساطها ومناسبة الأقساط لدخله».

وأضاف علام، لـ«الوطن»، أنّه بحلول موعد الأقساط الواجب سدادها للطلاب خلال العام الدراسي، يكون للمدرسة التزامات واجب تنفيذها، ومن حق ولي الأمر إذا تعرض لأي ظرف طارئ يؤدي إلى تأخره في سداد القسط، فعليه إخطار المدرسة والاتفاق مع إدارتها على موعد محدد لسداد القسط المتأخر.

المدارس الخاصة: أولياء الأمور ملتزمون بسداد أقساط المدارس حال تعليق الدراسة

وتابع رئيس جمعية المدارس الخاصة، أنّه حال تعليق الدراسة لنهاية العام، فولي الأمر ملزم بدفع الأقساط الخاصة بالمصروفات للعام الدراسي، موضحا أنّ المدارس تحملت خلال فترة التعليق مصروفات أكثر في عمل الفصول الافتراضية مع الطلاب من خلال المنصات التعليمية المختلفة، وكذلك الاحتياج إلى سرعات إنترنت فائقة، وعند إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، كان تكلفة الإنترنت لكل فصل تبلغ 25 ألف جنيه لكل لجنة من خلال إحدى شركات الاتصالات.

وأشار بدوي، إلى أنّ ولي الأمر يحق له التقدم للمدرسة بشكوى حال ضعف جودة التعليم والدراسة عبر وسائل الإنترنت والفصول الافتراضية، كما أنّ الوزارة وفرت العديد من البدائل التعليمية والمنصات التعليمية المختلفة أو القنوات التعليمية المختلفة.