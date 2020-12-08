شدد الرقابة على مناهج المدارس الخاصة يا وزير التعليم

تدرس ابنتي في الصف الثالث الابتدائي في إحدى المدارس الخاصة، منهج النظام الجديد، العجيب ان المدرسة لا تدرس لابنتي المنهج، لكنهم يدرسون منهجا خاصا معقدا لا يتناسب مع عمر الطلاب الصغير، فيطلبون منهم مذاكرة لساعات طويلة، وحل تمارين كتب المنهج الجديد في المنزل، دون مساعدة من المدرسين، وأجد ابني تنتهي من واجباتها بعد منتصف الليل بمساعدتنا، وللأسف هذه الطريقة تسببت في أن تكره ابنتي المدرسة، وتدهر مستواها التعليمي، وأنا اتساءل، ألا توجد أي رقابة على تلك المدارس؟ وهل يحدث ذلك لأن تلك المدارس خاصة؟ نناشد السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم تشديد الرقابة على تلك المدارس، وعدم ترك مصائر ابنائنا في أيادي المسؤولين بها دون مراجعة.

محمد عبدالعظيم عبدالحق