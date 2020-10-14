المؤبد لعاطل والمشدد 15 عاما لاثنين آخرين في قتل سائق "توك توك" بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، بالسجن المؤبد 25 سنة لـ عاطل، والمشدد 15 عاما لاثنين آخرين؛ لقيامهم بقتل سائق، وسرقة "التوك توك" الخاص به.

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بتغيب «ش. ع.ا، 28 عاما، يعمل سائق توك توك، منذ أكثر من 3 أيام على غير عادته.

وشكل فريق بحث من الجهات الأمنية المختصة، وبعد فترة عثر الأهالى بمنطقة شبرا الخيمة على جثة شاب، بها طعنات عدة بمناطق متفرقة بالجسم، ومكبل اليدين والقدمين داخل جوال، وملقاة في أرض فضاء.

وبمناظرة الجثة، تبين أنها بنفس مواصفات الشاب المبلغ بغيابه، وبتتبع خط سير القتيل يوم اختفائه، توصلت التحريات إلى أن القتيل كان معتاد الجلوس على أحد المقاهي، وفى يوم اختفائه قابله شاب واستقلا التوك توك الخاص بالأخير، ومن حينها لم يظهر المجنى عليه.

وكشفت التحريات أن "خ.ا.ك"، 33 عاما، عاطل، آخر من تواجد بصحبة المجنى عليه قبل اختفائه، وبإعداد الأكمنة بمحيط مسكن المشتبه به، قبض عليه، وبمحاصرته وتضييق الخناق عليه، اعترف بقتله المجنى عليه، بمشاركة اثنين من أصدقائه.

وعن تفاصيل الواقعة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية بأنه في يوم الحادث، كانت حالته المزاجية سيئة جدا؛ لعدم توافر أموال لديه لشراء المخدرات التى اعتاد تعاطيها، وأثناء تواجده على المقهى شاهد المجني عليه يستوقف "التوك توك" الخاص به، ويتركه ويجلس على المقهى.

وأثناء جلوس المجنى عليه، أخرج من طيات ملابسه كمية من النقود متفاوتة الفئات؛ فجاءته الفكرة الشيطانية بأن يستدرج المجني عليه بحجة توصيله، وفى الطريق يستولي على ما معه من نقود، واتصل المتهم على اثنين من أصدقائه، وطلب منهما انتظاره بإحدى المناطق المهجورة.

وطلب المتهم من المجني عليه توصليه، والدخول لأرض فضاء؛ فلما ارتاب المجنى عليه، وشك بأمر المتهم رفض، إلا أن الأخير أخرج سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال)، وهدده بها؛ فانصاع له، لكنه فوجئ باثنين آخرين في انتظاره، وطلبوا منه ترك "التوك توك"، وما معه من نقود ويرحل.

وعرض المجنى عليه على المتهمين، حصولهم على النقود، وترك "التوك توك" له، ولكنهم رفضوا ونشبت بينه والمهتمين مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، وطعنه المتهم الأول عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

واستمعت المحكمة جنايات، إلى عدد من شهود العيان، كما استمع القاضي إلى مجرى التحريات، التي أكدت صحة الواقعة، وتورط الشابين في قتل المجنى عليه، وقضت المحكمة بحكمها السابق.