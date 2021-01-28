عاطل وعامل وميكانيكي و«شومة» وراء مقتل شاب في «الغراقة»

كشفت مباحث الدقهلية لغز العثور علي جثة سائق توك توك مهشمة الرأس والوجه، بعد يومين من غيابه، وملقاة بطريق ترابي يتوسط أرض زراعية بناحية قرية «الغراقة» دائرة مركز أجا، وتبين من الفحص أنها للمدعو «محمد السيد ربيع فودة» 20 سنة سائق توك توك ، ومقيم قرية «ميت العامل» دائرة مركز أجا.

وبالفحص تبين وجود تهشم بالرأس والوجه، وورد التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب الوفاة الخنق وإصابات تهشمية بالوجه والجمجمة ولا توجد آثار لإطلاق النار، وما قرره والده المدعو « السيد ربيع فودة » 53 سنة عامل بمعرض سيارات، في محضر الشرطة، أن نجله يعمل سائق علي توك توك ملك المدعو «علي ا. ع. » 28 سنة وأنه خرج بتاریخ مساء 19 الجاري إلا أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت، مضيفا بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير أي محاضر بغيابه لقيامه بالبحث عنه.

ونظرا لأهمية الواقعة وما تمثله من خطورة إجرامية وبناء على توجيهات مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتكثيف جهود البحث لكشف غموض الحادث وتحديد وضبط مرتكبى واستعادة مركبة التوك توك المستولي عليها وعليه فقد تم وضع خطة بحث شاملة وملائمة لظروف الواقعة.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من : «محمد ا. م.، 22 سنة عاطل ، ومقيم قرية ميت العامل " دائرة مركز أجا، و « أشرف ع. ع.، 18 سنة عامل، ومقيم قرية «الزعفرانة» دائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ سبق اتهامه في عدد قضيتي سرقة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما تنسيقا وإدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ وفريقي الأمن العام بالدقهلية وكفر الشيخ مواجهتهما اعترفا ، بمحضر الشرطة، بارتكاب الواقعة حيث اتفقا فيما بينهما علي استدراج المجني عليه بقتله وسرقة التوك توك قيادته کرهاعنه حيث استقلا التوك توك صحبة المجني عليه بتاريخ تغيبه مساء يوم 19 يناير بدعوى توصيلهم لمنطقة السوق بذات القرية، وحال قيادة المجني عليه للمركبة خاصته غافلة الأول وقام بخنقه بحبل من الخلف حتى فقد وعيه وتناوبا الاعتداء عليه بالضرب بشومة علي رأسه ووجهه، عثر عليها أسفل كرسي القيادة، ووضعاه بالكرسي الخلفي وتوجها لمنطقة العثور حيث قاما بمعاودة التعدي عليه بالضرب بشومة حتى تأكدا من وفاته، واستقلال التوك توك وتوجها لقرية «الزعفرانة» مركز الحامول كفر الشيخ ، بعد أن قاما بتغيير معالمه، حيث اتصل الثاني بأحد أصدقائه ويدمي «محمد ص. م.»، 18 سنة عاطل ، والسابق اتهامه في 3 قضايا سرقة، وأخبره بقيامه والأول بسرقة مركبة توك توك كرها عن قائدها وطلب مساعدته في بيعها ..

واصطحابهم الثالث وبيعها للمدعو «عبدالله ا. أ.» ،29 سنة ميكانيكي ، ومقيم قرية «الزعفرانة» بمبلغ 7 آلاف جنيه لكونه يعلم أنها متحصلات جريمة سرقة وقاما بشراء دراجة بخارية بمبلغ 4 آلاف جنيه وصرف باقي المبلغ علي ملذاتهم الشخصية.

وتمكنت المباحث من ضبط التوك توك المستولي عليه لدي الأخير، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة « شومة ، وكذا الدراجة البخارية التي قاما بشرائها من متحصلات بيع التوك توك الخاص بالمجني عليه ».

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني