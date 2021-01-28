طايع: الأوقاف تعيد افتتاح 30 مسجدا كل جمعة بعد ترميمها

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني لوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا من أجل تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام استعدادا لصلاة يوم الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغلق دورات المياه في المساجد وحضور كل مصلي بالمصلية الخاصة به.

سنوفر 100 ألف متر سجاد حتى يونيو المقبل

وأضاف طايع في برنامج الحقيقة المذاع على فضائية extra news وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الريف، أمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتطوير المساجد وسيوفر 20 ألف متر سجاد كل شهر بإجمالي 100 ألف متر سجاد حتى شهر يونيو المقبل من أجل فرش المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

كل المساجد في مصر تابعة لوزارة الأوقاف

وتابع: القرى يوجد بها مساجد وليس زوايا لذا فالوزارة تركز على توفير السجاجيد في المساجد وترميم المساجد لافتا إلى أن جميع مساجد محافظة الجمهورية وكذلك الزوايا التي تقام فيها صلاة الجمعة تابعة لوزارة الأوقاف وكذلك التي تم إيقاف فيها إقامة صلاة الجمعة في تطبيق لإجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا المستجد.

وواصل: أكثر من 600 مسجد دخلت الخدمة مؤخرا وكل جمعة يتم فتح 30 مسجدا بشكل جديد بعد ترميمهم وغدا سيتم أيضا ترميم بعض المساجد وفتحها لافتا إلى القاهرة تضم أكثر من 7000 مسجد وهي الأكثر في عدد المساجد بينما تضم أغلب المحافظات الأخرى 1500 مسجد.