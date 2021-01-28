مدير «التأمين الصحي الشامل»: المشروع يسير بشكل جيد في محافظة الأقصر

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبدالقادر، مع المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أشرف أبو عيش، مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، والدكتور طاهر إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمود عبدالوهاب، مدير هيئة التأمين الصحي.

تناول الاجتماع مراجعة استعدادات بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر قريبا، باعتبارها ثاني المحافظات التي سيطبق فيها النظام بعد بورسعيد، والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين، كونها المسؤولة عن إدارة وتمويل وتنفيذ استراتجية الدولة المصرية، في توفير رعاية صحية شاملة لكل المصريين.

وشهد الاجتماع مراجعة موقف المنشآت الصحية التي ستقدم الخدمات الطبية بالأقصر، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد العالمية؛ إذ ستقدم حزمة الخدمات الطبية من خلال 59 مركزا ووحدة صحية، بجانب 7 مستشفيات، على أن تبدأ هذه الجهات في تقديم حزمة الخدمات الطبية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعددها 2300 خدمة طبية، للمنتفعين بالمحافظة فور بدء تشغيل المنظومة.

وخلال اللقاء، أكد «ألهم» حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم كافة للقطاع الطبي بالأقصر، مشيرا إلى أنها تشهد تطويرا وتجديدا في المنظومة الصحية بالمستويات كافة، بما يؤهلها لتحقيق طفرة طبية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق، أن المشروع بالأقصر يسير بشكل جيد، من حيث تجهيز واعتماد المنشأت الصحية التي ستقدم الخدمات الطبية بمستوياتها الـ3 للمنتفعين.

وقال «صادق» إن فلسفة إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات الصعيد يأتي في إطار رؤية وخطة الدولة التنموية للاهتمام بالصعيد، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهل الصعيد.