الغضبان: من شعر بالظلم صار راضيا لنجاح «التأمين الصحي» في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المواطن البورسعيدي الذي كان يشعر في السابق بظلم، صار يشعر حاليا بحالة من الرضا، بعد منظومة التأمين الصحي الشامل الذي كان حلما من أحلام المصريين، وبدأ تطبيقه في بورسعيد كأول محافظة نموذجية.

وأكد الغضبان، أنه خلال عام وشهر تم إجراء أكثر من 40 ألف عملية جراحية، ولا يوجد حاليا قوائم للانتظار للمرضى في العمليات.

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن بورسعيد تعد أول محافظة رقمية في مصر، ويتم تطبيق فيها معظم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مثل خدمة التموين، حيث يمكن لأي مواطن الاستفسار وإصدار بطاقات التموين إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية إضافى لخدمات المرور والشهر العقاري والحوكمة المالية وخدمة المأذون الشرعي مثل الزواج.

وأشار إلى أن حجم المشروعات القومية في بورسعيد عملاق، بداية من حقل «ظهر» في غرب المحافظة أو المشروعات التنموية التابعة للهيئة الاقتصادية شرق بورسعيد، ويأتي دور المحافظ لتأهيل وتجهيز المحافظة لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة للاستثمار.

ولفت إلى أن بورسعيد أصبحت قبلة الاستثمارات العالمية، من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أو في المشروعات العملاقة في جنوب المحافظة، ومن خلال حقل ظهر، خاصة أن البيئة الاستثمارية في بورسعيد منفردة عن أي مكان آخر، حيث يختار المستثمر من بين 3 قوانين لضخ استثماراته وهي قانون الهيئة الاقتصادية وقانون الاستثمار وقانون المنطقة الحرة.

ولفت إلى أن شرق بورسعيد، وتحديدا منطقة الفارما، من ضمن المحافظات التي تقع ضمن مسار العائلة المقدسة، كما يجرى في غرب بورسعيد تطوير بحيرة المنزلة، والذي يعتبر حلم من أحلام المصريين، وإقامة عدد من المناطق السياحية بها، ويجرى بناء «ساحة مصر» المطلة على قناة السويس.