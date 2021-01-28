«الصحة»: وصول أول دفعة من لقاح أسترازينكا خلال أيام (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن أول دفعة من جرعات لقاح «أسترازينكا» سوف تصل إلى مصر خلال أيام، موضحا: «من المتوقع وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، خلال أيام قليلة جدا، وده بعد الانتهاء من التعاقد، وتحويل الدفعة الأولى من المبالغ المستحقة، وفي انتظار الدفعة الأولى ويليها الدفعة الأخرى، ويليها دفعة أخرى من لقاح سينوفارم الصيني».

لقاحان آخران في انتظار الموافقة

وأضاف «مجاهد» في مداخلة مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن هناك لقاحين آخرين الأول هو اللقاح الروسي «سبوتينك» والثاني هو لقاح صيني، وهما في انتظار الحصول على الموافقة الطارئة من هيئة الدواء المصرية.

وتابع مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن هناك إقبال من الأطقم الطبية للحصول على اللقاح، حيث تم تلقيح 527 شخصا منهم حتى أمس، والعدد قابل للزيادة لأن التسجيل على الموقع الإلكتروني ما زال مفتوحا للمستشفيات من أجل تسجيل أطقمها الطبية، إضافة إلى أن العديد من مديريات الصحة في المحافظات ما زالت تصرف الجرعات المخصصة لها.

مشاركة مصر في التجارب السريرية

وشدد على أن مشاركة مصر في التجارب السريرية الخاصة بلقاح سينوفارم الصيني، ساهمت في حصولها على اللقاح سريعا، وأن تصبح أول دولة أفريقية تطعم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا في الوقت نفسه على مأمونية اللقاح.

مأمونية اللقاحات

ولفت إلى أن مصر والهيئات الصحية الموجودة بها تراجع كافة اللقاحات التي تقدم للمواطنين والأطقم الطبية الذين لهم الأولوية حاليا في الحصول على اللقاح، وبعد الانتهاء منهم سوف يتم إتاحة الفرصة للمواطنين العاديين للتسجيل للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن كل غير القادرين سيحصلون على اللقاح بالمجان.