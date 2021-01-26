بريد الوطن.. إلى محافظ الجيزة الإنسان

وردتنى استغاثة من أحد المواطنين، موجَّهة إلى السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الذى لا يتوانى عن خدمة مواطنى المحافظة، يشتكى فيها من الوضع الذى وصل إليه، بعد عملية وقف البناء، يقول فيها: «كنت أسكن فى بيتى بإحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، أنا وأولادى، وكنت قد شيدت البيت عشوائياً (أى ليس بالخرسانة)، به مرافق..

ورغم ذلك، تكيَّفت مع الوضع مؤقتاً، كى لا أتحمل دفع إيجار شهرى من قُوت أسرتى، التى هى فى أمَسّ الحاجة لكل جنيه من راتبى، مع الوقت ادَّخرت مبلغاً لأهدم البيت وأعيد بناءه (إحلال وتجديد)، وبعد أن تم الهدم، صدر قرار إيقاف المبانى، نظراً لجائحة كورونا، ثم بعدها صدر قرار الدولة بوقف أعمال البناء نهائياً فى المحافظة، فوجدت نفسى أنا وأولادى وزوجتى فى الشارع بلا مأوى، مما دفعنى لاستئجار شقة صغيرة لا تتسع لى ولأسرتى، وطال الأمر علينا كثيراً، وازدادت المشقة، بعد مُضى سنة ونحن على هذا الحال..

لذلك أناشد السيد محافظ الجيزة الإنسان النظر فى مثل هذه الحالات نظرة إنسانية، وتطبيق روح القانون تجاهى وتجاه غيرى الكثيرين، وتوجيه مجلس المدينة بمركز منشأة القناطر بتخصيص مكتب لاستقبال المواطنين من أمثالى، لدراسة هذه الحالات، للتوصل إلى حلول عاجلة لمشكلتنا، التى تتفاقم يوماً بعد آخر، ترحمنا من عناء استئجار شقق ضيقة تصعّب حياتنا، والعمل على تمكيننا من إعادة بناء منازلنا، رحمةً بأطفالنا».

رزق عبدالمنعم خليف

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