بريد الوطن.. ونريد يوسف
كتب:
الوطن
09:48 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
صورة تعبيرية
غَنِّى معى جِدِّى وقمْ
واطربْ فؤادى ضحكة
ولصدرى ضُمْ
هذى العروس تريد منِّى رضعةً
جف الحليب بصدر أُمْ
هاتِ القروش لأشترى لبناً لنا
أم يا ترى
أنا مثلها
نَذَرْتُ صَوْم
فتّشت جيبك لم أجد
قرشاً يشخللُ أوْ ينادينى هّلُمْ
النيل جفَّ أم المنابع سدَّدت
أمْ أنَّ قحطاً قد أتى؟
ونريد يوسفَ أنْ يلُمْ
الماءُ يهربُ منْ يدى
وأريدُ هاجرَ أن تَزُم
سبعٌ عجافٌ قد أتَتْ
فاحفظ سنابل لوعتى
فسيأتى يَوْم
تغدو العروسة هيكلاً
وأصيرُ رَمْ
سامح لطف الله
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