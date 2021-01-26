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محمود مسلم

بريد الوطن.. ونريد يوسف

كتب:

الوطن
09:48 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

غَنِّى معى جِدِّى وقمْ

واطربْ فؤادى ضحكة

ولصدرى ضُمْ

هذى العروس تريد منِّى رضعةً

جف الحليب بصدر أُمْ

هاتِ القروش لأشترى لبناً لنا

أم يا ترى

أنا مثلها

نَذَرْتُ صَوْم

فتّشت جيبك لم أجد

قرشاً يشخللُ أوْ ينادينى هّلُمْ

النيل جفَّ أم المنابع سدَّدت

أمْ أنَّ قحطاً قد أتى؟

ونريد يوسفَ أنْ يلُمْ

الماءُ يهربُ منْ يدى

وأريدُ هاجرَ أن تَزُم

سبعٌ عجافٌ قد أتَتْ

فاحفظ سنابل لوعتى

فسيأتى يَوْم

تغدو العروسة هيكلاً

وأصيرُ رَمْ

سامح لطف الله

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