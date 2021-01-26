بريد الوطن.. ونريد يوسف

غَنِّى معى جِدِّى وقمْ

واطربْ فؤادى ضحكة

ولصدرى ضُمْ

هذى العروس تريد منِّى رضعةً

جف الحليب بصدر أُمْ

هاتِ القروش لأشترى لبناً لنا

أم يا ترى

أنا مثلها

نَذَرْتُ صَوْم

فتّشت جيبك لم أجد

قرشاً يشخللُ أوْ ينادينى هّلُمْ

النيل جفَّ أم المنابع سدَّدت

أمْ أنَّ قحطاً قد أتى؟

ونريد يوسفَ أنْ يلُمْ

الماءُ يهربُ منْ يدى

وأريدُ هاجرَ أن تَزُم

سبعٌ عجافٌ قد أتَتْ

فاحفظ سنابل لوعتى

فسيأتى يَوْم

تغدو العروسة هيكلاً

وأصيرُ رَمْ

سامح لطف الله

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