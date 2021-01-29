غادة إبراهيم: «انتصرت على كورونا لأني مش بشرب سجاير»

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم تعافيها من كورونا، عقب إصابتها بالفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها كانت تجربة قاسية، ولكنها تمكنت من التغلب عليها بسبب عدم التدخين وكذلك حرصها على تقوية مناعتها من خلال تناول الأغذية المفيدة والصحية و«الأكل البيتي».

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، بأنها إستعادت عافيتها بشكل كامل ما عدا حاسة الشم لم تعد بشكل كامل حتى الآن، مؤكدة أن الأطباء أخبروها أنها ستعود بشكل كامل خلال فترة بين 3 أشهر إلى سنة.

وتابعت بأنها اكتشفت إصابتها بكورونا خلال زيارتها لوالدتها في محافظة الإسكندرية، قائلة: «كنت عند ماما وبنعمل محشي، والمساعدة بتاعتي بتقولي عايزين نفتح الشبابيك عشان ريحة المحشي»، فأجابتها غادة «ريحة إيه أنا مش شامة حاجة»، مضيفة: «فتحت برطمان الفلفل الأسود والكمون مفيش ريحة خالص، كلمت الدكتور قالي دي كورونا».

وأعربت الفنانة غادة إبراهيم، عن سعادتها بعد شفائها من فيروس كورونا، مؤكدة بأن الصحة الجيدة لا تقدر بثمن مطالبة جمهورها بضرورة توخي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بكل حزم وقوة.

وتابعت: «أنا محافظة على صحتي بممارسة الرياضة باستمرار، ورفضت المشاركة في المهرجانات السينمائية خوفًا من التكدس والزحام في ظل جائحة فيروس كورونا».

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم، فيروس كورونا أصابني من خلال النقود، وحالتي النفسية السيئة بسبب مهاجمتي من أعداء النجاح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن أفراد داخل الوسط الفني.