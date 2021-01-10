محافظ القاهرة يتفقد ميدان السيدة عائشة ويحرر محضرا لفتاة بدون كمامة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ميدان السيدة عائشة، مساء اليوم بشكل مفاجئ للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، خصوصا وأنه من الميادين الكبيرة جدا الذي يشهد كثافة كبيرة، سواء كثافة أشخاص أو كثافة مركبات، ولذلك قرر عمل حملة تفتيشية لمتابعة الإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، مشددا على أن هناك تنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأجهزة المعنية لمتابعة تطبيق الاجراءات يوميا على مستوى القاهرة.

معدلات مخالفات الإجراءات الاحترازية تتغير يوميا

وأضاف محافظ القاهرة خلال حديثه مع كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنه تلاحظ وعلى مدار أسبوع من تطبيق القرارات الخاصة بفرض غرامات فورية على من لايرتدي الكمامات، هناك التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات ووعي المواطنين للحفاظ على صحتهم، واقتناع المواطنين ووعيهم بأن الدولة حينما اتخذت تلك الاجراءات كان من أجل الحفاظ على المواطنين، وهو واضح من معدلات المخالفات التي يتم تحريرها يوميا والتي تتغيريوما بعد يوم.

محافظ القاهرة يستوقف فتاة لا ترتدي الكمامة ويحرر لها محضرا

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة المعنية مستمرة في متابعة الإجراءات الاحترازية يوميا وعلى مدار اليوم وفي كل الأماكن، وفي نفس التوقيت، كاشفا أنه استوقف اليوم فتاة كانت لا ترتدي الكمامة، ودار بينهما حوارا وشدد عليها بعدم إهمال ارتداء الكمامات مرة أخرى وتم تحرير محضر لها.

47 عقار بحالة عشوائية تتم إزالتها

وتابع محافظ القاهرة، على أن السيدة عائشة منطقة تشهد تطويرا وإزالات لبعض المناطق العشوائية بجوار كوبري السيدة عائشة، وهم 47 عقار بحالة عشوائية، يسكنهم 137 أسرة تم تسكين البعض منهم الأمس واليوم، وكل عقار يتم إزالته يتم تسكين أصحابه بالوحدات السكنية بحي الأسمرات، والوحدة السكنية مفروشة بالكامل ولا يتحمل المواطن منها سوى رسوم بسيطة خاصة بالإيجار.