نقل 112 أسرة من السيدة عائشة للأسمرات وتسليمها 20 محلا بالتونسي

تواصل محافظة القاهرة خطة إزالة المناطق العشوائية ضمن توجه الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن آمن وحياة كريمة للمواطنين، وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم الانتهاء من أعمال الإزالة بشكل نهائي للمنطقة الموجودة بجوار مسجد المسبح الأثرى بجوار كوبري السيدة عائشة.

وأشارت إلى نقل وتسكين 112 أسرة فور الإزالة إلى حي الاسمرات في وحدات بديلة مجهزة خلال أيام الإزالة على التوالي، كما تم إزالة 20 محلًا وتم تسكينهم على الفور وتسليمهم محلات بديلة بسوق التونسي الحضاري الجديد بنطاق حى البساتين.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تحت إشراف اللواء عارف عبد العزيز، رئيس حي الخليفة، بمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحي الخليفة والمنطقه الجنوبية.

إزالة ناتج الإزالة لعدم تعطيل حركة السير

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من إزالة ناتج الإزالة في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي شيء من شأنه عرقلة أو تعطيل حركة السير للمشاة والسيارات، وذلك فى إطار الانتهاء من إزالة عشوائيات حي الخليفة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأشارت «عبدالمنعم» إلى متابعتها المستمرة واليومية لجميع المشروعات والأعمال الجارية بنطاق جميع أحياء المنطقة الجنوبية، للتأكد من تنفيذها على الوجه الأكمل، دون أي عرقلة أو تعطيل، والوقوف على أي مستجدات بشأن المشروعات.

وذكرت أنه تم نقل سكان العشوائيات المقامة بالقرب من كوبري السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح الأثري، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

استمرار خطة التطوير والارتقاء بالمواطن

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استكمال خطة التطوير التي تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية، بهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى وبعيدًا عن العشوائيات، والتي يمثل الاستمرار بها خطرًا كبيرًا على صحة وحياة المواطنين.