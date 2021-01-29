هاني عازر: القطار الكهربائي رؤية جيدة لمستقبل مصر وبناء الدولة

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي في ألمانيا، إن مصر تسير في طريق صحيح عبر تطوير خطوط الأنفاق مع استحداث خطوت أخرى لتسهيل حركة النقل لدى المواطنين على مستوى الجمهورية، كما أنها رؤية ودراسة صحيحة بشكل كبير، واهتمام الدولة ببناء مصر المستقبل هو أمر جيد.

مصر تسير في الطريق الصحيح بتطوير السكك الحديد

وأضاف «عازر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تسير في الطريق الصحيح بتطوير السكك الحديد القائمة وإنشاء قطارات كهربائية جديدة، كما أنه سيتم خلالها ربط أجزاء كثيرة من مصر وتمر على المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

القطار الكهربائي سيسهل حركة البضائع

موضحًا بأن القطار الكهربائي سيسهل حركة نقل البضائع من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، كما وأن شبكة الطرق الموجودة في مصر باتت مشابهة إلى حد كبير شبكة الطرق الموجودة في أوروبا وألمانيا، والخطوت الجديدة للقطار الكهربائي ستمثل نقله نوعية لنقل البضائع.

مصر تسعي إلى تقليل نسب ثاني أكسيد الكربون

وأكد أن مصر تسعي إلى تقليل نسب ثاني أكسيد الكربون لنسب معينه سنويًا، حيث سيساعد القطار الكهربائي الجديد إلى تقليل نسب التلوث في الجو كونه بديلًا عن القطار القديم، كما سيوفر رحلات سياحية وترفيهية وثقافية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

القطار الكهربائي فائق السرعة يوفر المزيد من الوقت

وأشار إلى أن القطار الكهربائي فائق السرعة يوفر المزيد من الوقت، ووسيلة نقل صديقة للبيئة، كما أن الخطوط السريعة للقطارات تساهم في تشجيع السياحة الداخلية بين المواطنين.

وتابع: «الرئيس بيضغط في الأسعار والوقت ولكن وبالرغم من كده بياخد أفضل جودة من الشركات، وإنشاء القطار في 3 سنين هو أمر طبيعي، كما سيوفر فرص عمل لكثير من المواطنين والتطور الكبير اللي حصل في مصر أدهش الكثيرون حول العالم، انظار المستثمرين تتجه إلى مصر حاليا بسبب المشروعات الكبيرة».