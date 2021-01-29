«تذاكر القطارات والطيران».. 8 خدمات إلكترونية يقدمها «الوزراء» للمواطنين

أتاح مجلس الوزراء عبر الموقع الرسمي الخاص به عددا من الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تخص قطاع عريض منهم، يأتي على رأسها خدمات التموين، والسجل المدني.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الخدمات التي أتاحها مجلس الوزراء للمواطنين، إلكترونيًا من خلال موقعه الرسمي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات المواطنين الإلكترونية المتاحة من خلال مجلس الوزراء

1ـ خدمات التموين:

ـ إصدار بطاقة جديدة.

ـ إصدار بدل فاقد للبطاقة.

ـ إصدار بدل تالف للبطاقة.

ـ تفعيل البطاقة .

ـ فصل اجتماعي.

ـ ضم أفراد الأسرة.

ـ نقل من محافظة إلى أخرى.

2ـ خدمات التوثيق:

ـ خدمة استخراج صورة من مشهر.

ـ خدمة استخراج شهادة عقارية.

ـ عرض حالة الطلب.

ـ خدمة استخراج صورة من كتاب دوري.

ـ خدمة استخراج صورة من منشور مالي.

ـ خدمة استخراج صورة من منشور فني.

ـ خدمة ترجمة صورة من مشهر إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة اشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة صورة من مشهر إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة اشهاد طلاق إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية.

ـ طلب شهر عقاري - مقبول الشهر.

3ـ السجل المدني:

ـ خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية «وثيقة ميلاد، وثيقة ميلاد أول مرة، شهادة وفاة، وثيقة زواج، قيد عائلي مطبوع مميكن سابقًا، وثيقة طلاق، قيد فردي، بطاقة رقم قومي، خدمة كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، شراء استمارة رقم قومي».

4ـ المحاكم:

ـ إقامة دعوى مدنية.

ـ التسجيل كمحامي.

5ـ خدمة حجز تذاكر الطيران:

6ـ خدمة حجز تذاكر القطارات

7ـ رخصي:

ـ استعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ تظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

ـ سداد مخالفات رخص القيادة.

ـ إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

ـ إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

8ـ مركباتي:

ـ تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات.

‫ـ تجديد رخصة مركبة.

ـ بدل فاقد رخصة مركبة.

ـ بدل تالف رخصة مركبة.

ـ سداد المخالفات.

ـ تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

ـ تحرير توكيل بيع مركبة.

ـ تحرير توكيل إدارة مركبة.

ـ استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

ـ التأكد من صحة بيانات مركبة.