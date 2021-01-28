سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح والساحل الشمالي

شهدت محافظة مطروح هطول أمطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح وعدد من المناطق على امتداد الساحل الشمالي، مساء اليوم الخميس، تزامناً مع اليوم الأول لنوة الكرم.

وتسود حالة من الطقس السيئ في مطروح، مصحوبة بموجة من الصقيع والبرودة، مع نشاط متوسط للرياح، في مختلف مراكز ومدن مطروح الساحلية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في مدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم الحدودية، حالة الطوارئ استعداداً للأمطار المحتملة.

كما أعلنت محافظة مطروح عن استعداداتها لنوة الكرم، والتي ستشهد سواحل مصر الشمالية خلالها موجة من الطقس السيئ، من المتوقع أن تضرب البلاد بأمطار غزيرة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن جميع القطاعات المعنية أنهت استعداداتها، كما تم إعلان حالة الطوارىء لمواجهة نوة الكرم، والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، مؤكداً على مواجهة سوء الأحوال الجوية من سقوط أمطار، حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر تؤثر على المواطنين سلباً.

ووجه المحافظ بتعاون الجهات المعنية من خلال رؤساء مراكز ومدن مطروح الثمانية، بالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية، وقطاع الكهرباء، وإدارة المرور.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة مطروح، لتلقي أية شكاوى أو استفسارات من المواطنين، كما استعدت فرق التدخل السريع في جميع الجهات المختلفة، ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة.

شدد على مراجعة إدارات الإنارة بمجالس المدن، بالتعاون مع شركة الكهرباء، بمتابعة تأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، ومراجعة شنايش المطر وشبكة صرف مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والكورنيش بمدينة مرسى مطروح، ومطابق وشبكات الصرف الصحي المخصصه لتصريف مياه الأمطار.

وأكد المحافظ على ضرورة التأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن، لمواجهة أي مواقف طارئة، كما وجه بأهمية مراجعة خطة انتشار جميع المركبات المجهزة والمعدات، طبقاً للتوقعات والدروس المستفادة من موجات الطقس السيئ التي مرت بها محافظة مطروح في الفترات الأخيرة.