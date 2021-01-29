عضة كلب تتسبب في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

شهدت قرية «ننا» التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، مساء أمس الخميس، مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، ناتجة عن إصابة طفل بـ «عضة كلب» وأصيب والده بإصابات بسيطة، وتم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم.

وتلقى العميد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بلاغًا بنشوب مشاجرة محدودة بقرية «ننا» التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، الناتجة عن إصابة طفل بـ «عضة كلب» نُقل على أثرها للمستشفى.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلًا من: «ر.ع.م»، 44 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وأصيب نجله 12 سنة، بجرح قطعي بالقدم اليمنى، بسبب عضة الكلب.

ودلت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، إثر «عضة كلب» لنجل الأول، فنشبت مشادة كلامية مع جاره تطورت لمشاجرة بسيطة نتج عنها إصابته.

وتم السيطرة على الموقف واحتواء المشاجرة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وغادر المصابان المستشفى عقب تلقيهما العلاج اللازم.