مخدرات وكتب أثرية وكمامات.. تعرف على أبرز مضبوطات جمارك دمياط في 2020

تمكن رجال جمارك دمياط من إحباط تهريب عدة سلع ومنتجات مختلفة عام 2020، كان منها أدوية وأرز مصري وكمامات طبية، ومواد مخدرة، وكتب أثرية، ووحدات اللاسلكي، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أهم الضبطيات التي تمكن رجال الجمارك من ضبطها في عام بواقع 9 ضبطيات.

28 يناير 2021

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك ميناء دمياط، برئاسة علي عبد الحميد سلامة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، وبناءً على إخبارية سرية رقم 184 لسنة 2021، بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 859 لسنة 2020، صادر نهائي جمرك دمياط، باسم شركة «أ. ب. ل.»، والصنف المصدر طبقاً لإقرار صاحب الشأن، ومستنداته عبارة عن 20 كرتونة شريط «كالدينور بلاستر لاصق»، بوزن 200 كيلوجرام، مصدرة إلى دولة نيجيريا.

وتبين للجنة وجود أصناف مخالفة لم تدرج بالمستندات، ولم يتم الإقرار عنها من قبل صاحب الشأن، عبارة عن كمية من الأدوية البشرية المتنوعة، منها 46 كرتونة، بكل منها 50 علبة، تحتوي كل منها 12 كيس فوار «يورسفلين، بوزن 50 جراماً، بالإضافة إلى 21 علبة من نفس الصنف، بكل منها 12 كيس، و20 كرتونة، بكل كرتونة 30 علبة معدنية، بها اسبرای مضاد حيوي، بوزن 150 جرام داخل كل عبوة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 101 ألف و570 جنيه، وطلبت الشركة التصالح والتنازل عن المضبوطات، وتم سداد التعويض بموجب قسيمة جمركية، وقرر أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنة 2021.

29 ديسمبر 2020

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي سلامة، بالتنسيق مع إدارة التحريات والضبط، وقسم البحث الجنائي بميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.

وبناءً على الإخبارية السرية رقم 3274 لسنه 2019، المقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، ومذكرة المعلومات المقدمة من إدارة التحريات والضبط، وقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط، بمحاولة شركة «ا.أ.» للتصدير، تهريب أصناف مخالفة، ضمن مشمول حاوية 40 قدما، رقم CMAU 6119990 محرر عنها البيان الجمركي رقم 19659 لسنة 2020 صادر نهائي، والمشمول طبقاً للمستندات عبارة عن مواد غذائية ومنوعات من لدائن وفخار، مصدرة إلى أستراليا.

وبالمعاينة الفعلية، تبين وجود 1249 عبوة معسل نكهات مختلفة، وزن كل منها 330 جراماً، و36 عبوة معسل نكهات، وزن كل منها 975 جراماً، بإجمالى وزن 332 كيلوجراما، بداخل كراتين مدون عليها أدوات نظافة، مخفاة وسط المواد الغذائية بطريقة متعمدة، لتضليل رجال الجمارك، وليصعب اكتشافها.

وبلغت التعويضات المستحقة عن المضبوطات حوالي 197 ألفا و208 جنيهات، بخلاف الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، لوجود علامة تجارية بدون تقديم تنازل.

29 نوفمبر 2020

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة.

ووردت إخبارية مقدمة من المقدم إسلام السيد البسيوني، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم HLCULT4201100936 حاوية 40 قدما، رقم TCNU8334606 قادمة من سوريا، برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية الإمارات بإسم شركة «ف . ل»، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 937 كرتونة فلاتر مياة منزلية بوزن قائم 9 أطنان و500 كيلو جرام.

واُستصدر إذن النيابة، وشُكلت لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، حيث تبين وجود 10 ملايين و27 ألفا و500 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل شمعات فلاتر المياة المنزلية.

وبلغت قيمة المضبوطات 501 مليونا و375 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليارا و2 مليونا و750 ألف جنيه، وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

22 نوفمبر 2020

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بميناء دمياط، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإحباط تهريب كمية من كبيرة من مخدر الحشيش.

وبناء على إخبارية مقدمة من المقدم إسلام السيد البسيوني، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم HLCULT4201100830 حاوية 40 قدما، رقم UACU5794410 قادمة من سوريا، برسم الترانزيت المباشر، والوجهة النهائية السودان باسم شركة «ا . ا . ل» بالخرطوم، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 672 لوح خشب MDF بوزن قائم 16 طنًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، حيث تبين وجود 30 ألف طربة (فرش)، زنة كل منها 200 جرام تقريبًا، وبها عجينة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر ماركة «السلطان» و«زلزال» بوزن إجمالى 6 أطنان مخبأة ومضغوطة بين ألواح الخشب "MDF"، حيث بلغت قيمة المضبوطات 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 600 مليون جنيه.

15 نوفمبر 2020

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدما، رقم NLPU2088783، وقادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألفا و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

13 يوليو 2020

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي سلامة، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري قديم، بالمخالفة للقانون.

وذكر مصدر بمصلحة الجمارك لـ «الوطن»، ورود إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط ومباحث ميناء دمياط، بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم HLBU2258302 بيان جمركي رقم 9878 لسنه 2020 باسم شركة «ب . س للاستيراد والتصدير»، ومشمولها عبارة عن موبيليا وأشياء أخرى مصدرة إلى النمسا.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، حيث تبين وجود كتاب خاص بالدين المسيحي تظهر عليها علامات القدم.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، التى أفادت بأن الكتاب قديم ومكتوب بخط اليد باللونين الأسود والأحمر، وطوله بحوالي 22 ونصف سنتيمتر تقريبًا وعرضه حوالي 25 سنتيمترًا، وسمكه 4 سنتيمترات ونصف سنتيمترا، ويحتوي الكتاب على 207 ورقات منها 206 متن، إضافه لورقه واحدة بمفردها فارغة في نهاية الكتاب، وغلافه من الجلد الأحمر الداكن.

وقررت اللجنة عرض الكتاب على لجنة آثار عليا متخصصة للوقوف على قيمته الفنية والأثرية والتاريخية.

وبالعرض على اللجنة المتخصصة، أقرت بأن الكتاب عبارة عن مخطوطة أثرية قديمة ترجع لعام 1577 بتقويم الشهداء، وكتب فى دير الأنبا انطونيوس غرب البحر الأحمر، ونُفذ على ورق الكاغد باللونين الأحمر والأسود بأسلوب الخط العربي المخفف، والمنقوط باللغتين العربية والقبطية على مستوى السكر، وله بعض الزخارف الفنية القبطية، وتم ترميمه فى عهد لاحق لوقت الصياغة، ويعد المخطوط أول كتابات الراهب دوس الذى نفذ الكتاب كما هو مدون بالصفحة الأولى.

6 يوليو 2020

تمكنت إدارة مجمع الترانزيت بجمارك دمياط، برئاسة صفوة عوض والي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، عمليات برئاسة طارق وهدان، وإدارة الأمن الجمركي برئاسة أحمد دبا، ومباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب عدد من وحدات اللاسلكي، خاصة بأجهزة التحكم عن بُعد، غير مسموح باستيرادها طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1973، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 651 لسنة 2020، والصنف الوارد بالمستندات عبارة عن مستلزمات إنتاج واردة من مالطا، حيث تبين وجود 6 وحدات لاسلكي خاصه بأجهزه التحكم عن بُعد ذات تردد عالي، وتم العرض على الجهاز القومى للاتصالات، فأفاد بأنه غير مسموح باستخدام مثل هذه الأجهزة، التى تعمل بهذه الترددات داخل جمهورية مصر العربية.

10 يونيو 2020

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي عبدالحميد سلامة، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكمامات الطبية المحظور تصديرها.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 8176 لسنة 2020 باسم شركة «ا . ا» للاستيراد والتصدير، ومشمولها داخل حاوية رقم oocu7707974، والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 60 طرد مصنوعات من خوص مصدرة إلى السعودية.

وبالعرض على نبيل بدر مدير مجمع الصادر، قرر تشكيل لجنة لفحص المشمول، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف و410 جنيهات ،وقرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول، وإبلاغ الجهات المختصة.

30 يناير 2020

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأرز المصري، والموقوف تصديره بموجب قرار وزير التجارة رقم 722 لسنة 2016، والمذاع بمنشور تصدير 11 لسنة 2016 ومنشور تذكيرى تصدير 17 لسنة 2018.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمارك صادر دمياط تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 30 لسنة 2020 صادر، والصنف المصدر عبارة عن 960 طرد أرز يوناني بوزن 24 طنا مصدر إلى أمريكا عبر منفذ جمرك صادر دمياط.

وبالعرض على نبيل بدر مدير مجمع الصادر قرر تشكيل لجنة لمعاينة المشمول وسحب عينة في حضور مندوب صاحب الشأن وإرسالها الى مركز البحوث الزراعية، فأفاد المركز بأن العينة المرسلة من المشمول عبارة عن أرز مصري خليط من صنفين، الأول جيزة 178، والثاني سخا 104، وتبين أن صاحب الشأن قام بمحاولة تصدير أرز مصري الموقوف تصديره.

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