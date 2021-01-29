9 معلومات عن أول فيلم مصري لـ مينا مسعود: يناقش أزمة الهوية

فيلم مصري جديد يشارك فيه النجم العالمي مينا مسعود، يحمل اسم فيلم «في عز الظهر»، والذي يعتبر أول ظهور للفنان المصري الكندي في السينما المصرية والعربية، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الخارج ببطولته لفيلم «علاء الدين»، وتقديمه لمسلسل تلفزيوني شهير نال خلاله شهرة واسعة.

المخرج مرقس عادل كشف تفاصيل الفيلم، في تصريحات تلفزيونية له كما يلي:

1- هو فيلم مصري له صبغة عالمية، نظرا لشهرة بطل الفيلم، الذي له معجبين ومحبين في عدد كبير من دول العالم.

2- الفيلم يناقش أزمة الهوية باعتبارها أهم أزمات الشباب، التي تتعرض لها الأجيال الجديدة، التي لم تشاهد البيت والوطن وترتبط به، خاصة في ظل الانفتاح والشبكات المفتوحة، وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تسبب فقدان الهوية «أنت مش عارف هويتك إيه».

3- النجم العالمي مينا مسعود يحصل على ورش للغة العربية؛ للتخلص من اللكنة الأجنبية في لغته العربية استعدادا للفيلم.

4- شخصية بطل الفيلم تشبه مينا؛ إذ تتحدث عن شاب سافر للخارج في طفولته، وعاد في سن الثلاثينات.

5- حينما تواصلوا مع مينا مسعود وافق على الفور، على القيام ببطولة الفيلم، مبديا رغبته في تقديم شيء للسينما المصرية، متذكرا طفولته ومشاهدة أسرته للأفلام المصرية، في أثناء وجودهم في كندا، مشددا على أنه يحب أغلب الفنانين المصريين وتأثر بهم، وأنه بعدما وصل للعالمية ظل يحلم بتقديم فيلم مصري.

6- تسكين 70% من الأدوار، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد وإيهاب فهمي ومحمد عز ومحمد علي رزق ومحمود حجازي.

7- الفيلم سيكون تجربة شبابية بالكامل، وبه عدد من ضيوف الشرف.

8- سيترجم لعدد من اللغات العالمية، وسيسوق في عدد كبير من دول العالم.

9- سيتم تصويره في بعض الدول الأوربية ومصر.