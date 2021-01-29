«القابضة للمياه» تنشر المعدات بالمحاور والكباري تحسبا لسقوط أمطار

نشرت شركات الصرف الصحي التابعة للشركة القابضة للميا معداتها على المحاور الرئيسية ومطالع الكباري؛ تحسباً لسقوط أمطار وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى توقعات بسقوط أمطار فجرا على القاهرة.

التعامل مع أية تجمعات للأمطار

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على المتابعة اللحظية من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة، لتعامل الشركة مع أي تجمعات للأمطار في حينه، وكذلك بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 175.

تمركز المعدات والعمل بنظام النوبتجيات

من جانبه، أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برفع درجة الاستعداد القصوى مع المتابعة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى استمرار تمركز المعدات والعمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

الدفع بأكثر من 100 معدة وبدالة وسيارات كسح المياه

وأوضح حسن أن الشركة دفعت بأكثر من 100 معدة وبدالة وسيارات كسح المياه وتم تمركزها وفقا لخطة الانتشار والتمركز المعدة سلفا، والتي ضمت عددا من المحاور الرئيسية منها، «طريق الأوتوستراد، المنصة، كوبري المطار، النزهة، شيراتون، نفق الثورة، قصر البارون، صلاح سالم، الفنجري».

سقوط أمطار بكثافات متفاوتة دون وجود تجمعات للمياه.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى متابعة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مناطق «الطريق الصحراوي، موقع الثروة السمكية بالعامرية، الجراري، مدخل عبد القادر، محور المحمودية كوبرى حجر النواتيه، منطقة الجمرك، جليم، كوبري منشا، كارفور، ونفق قناة السويس» بمحافظة الإسكندرية، والتي شهدت سقوط أمطار بكثافات متفاوتة دون وجود تجمعات للمياه.

العمل على مدار الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

أشار بيان الشركة القابضة إلى أن الاستعدادت لنوة الكرم بدأت منذ أيام طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية برفع درجة الاستعدادت القصوى بكافة القطاعات، وانتشار المعدات والبدالات وسيارات كسح المياه لتغطى المحافظة بالكامل، والعمل على مدار الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بحوالي 120 سيارة ومعدة وبدالة، والعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.