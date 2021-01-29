جريمة «القنطرة البيضاء».. «نص دستة أشرار» ينهون حياة «محمد» بكفر الشيخ

قبل أسبوع كانت اللقطة الأولى في مشهد النهاية، بدأت بخلاف بين شابين، دفع أحدهما لتحرير محضر ضد الثاني، وبعدها بأيام كانت نهاية حياة الضحية «محمد السيد عاشور» 30 سنة، قد اكتملت ومعها أيضا نهاية «نصف دستة أشرار» ترصدوه، وتربصوا به للاعتداء عليه وقتله بعدما اتفقوا وأعدوا العدة للانتقام منه بسبب لجوئه للقانون وتحريره محضرًا ضد صديقهم.

شقيق الضحية، ويدعى إبراهيم عاشور، في أقواله أمام النيابة، قال إنه تلقى اتصالًا من أحد أصدقاءه، يخبره بأن 6 أشخاص تعدوا على شقيقه «محمد» البالغ 30 سنة، في الشارع الثامن، بمنطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، وعلى الفور توجه «إبراهيم» إلى المكان لكنه لم يجد أي من المتهمين، فقط كانت أثار دماء شقيقه في المكان، بينما شقيقه نفسه نقل إلى المستشفى حيث خضع لتدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، في غرفة العمليات.

وتبين من تقرير مفتش الصحة إصابة المجني عليه بإصابات متفرقة في الرأس وفي الصدر وفي الظهر، باستخدام آلات حادة.

إبلاغ النجدة

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أشرف النويشى، مأمور قسم أول، يفيد بمصرع محمد السيد محمد عاشور، 30 عاماً، على يد عدد من المتهمين، لخلافات وواقعة ضرب سابقة بينه وبين أحد المتهمين، بالشارع الثامن بحي القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ.

وانتقلت لموقع الحادث قوة شرطية برئاسة الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه، وتبين أنه جرى نقل الضحية لمستشفى لكفر الشيخ العام، بعدما لقى مصرعه على يد 6 أشخاص، تربصوا به وضربوه بآلات حادة في مناطق مختلفة جسده، ثم تركوه غارقاً في دمائه وسط الشارع بمنطقة القنطرة البيضاء في كفر الشيخ، لينلقه الأهالي إلى مستشفى كفر الشيخ العام ليلفظ أنفاسخ الآخيرة داخل غرفة العمليات.

التحريات تكشف حقيقة المعتدين

وأفادت التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، بوجود سابقة واقعة ضرب بين المجني عليه وأحد المتهمين، وتربصوا به، وتعدوا عليه، محدثين إصابات به، ونقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العمليات، والقي القبض على 4 متهمين، وجار ضبط اثنين من المتهمين، وتحرر المحضر رقم 983 جنايات قسم أول كفر الشيخ.

وبعرض المتهمون الأربعة على النيابة قسم كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، قررت حبسهم المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار 2 من المتهمين الهاربين.