إصابة 3 أشخاص انقلبت بهم مركبة «توك توك» في كفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص في انقلاب مركبة «توك توك»، كانوا يستقلونها في أحد شوارع مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة تفيد بانقلاب «توك توك» بالقرب من مدينة الحامول، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة ، وجرى نقلهم المستشفى المركزي، وحررت نقطة شرطة المستشفى محضراً بالواقعة.

ووفق غرفة عمليات المحافظة، فإن المصابين هم «محمود أ. م.»، 15 سنة، أصيب بجرح قطعي في اليد اليسرى، و«ضياء ع. ع.»، 17 سنة، مصاب بجرح بسيط في اليد اليمنى، و«عماد ح. ص.»، مصاب بجرح في الساق، وجرى تقديم الإسعافت الأولية لهم وخرجوا جميعاً من المستشفى.

وفي وقت سابق، شيع أهالي قرية «زيدان»، التابعة لمركز الحامول، جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف على طريق «الحامول - بيلا»، في نطاق المحافظة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحامول، العميد حسام نبيه، يفيد بعثور الأهالي على سيارة ربع نقل في المصرف، ما بين قريتي «الزعفران» و«أبو بدوي»، دائرة المركز، ويرجح أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل، دون أن ينتبه إليه أحد.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية، وتبين وجود 4 متوفين، هم «محروس محمد الشرقاوي»، 45 سنة، و«محمد فتحي عبد الهادي»، 45 سنة، وشقيقه «عمر فتحي عبد الهادي»، 35 سنة، و«عديلة محمد عبد الحافظ»، 60 سنة، وتم نقل جثث المتوفين الأربعة إلى مشرحة مستشفى الحامول، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تجمع العشرات من الأهالي أمام مشرحة المستشفى، حيث أمرت النيابة بتسليم جثث المتوفين إلى ذويهم، وصرحت بدفنهم.