وصل الغاز لمنازلنا في قنا يا وزير البترول

نحن أهالي منطقة تقسيم المهندسين بأرض الكنوز بمحافظة قنا نتضرر من قيام شركة غاز الأقاليم بتوصيل الغاز الطبيعي لجميع منطقة المساكن أمامنا، وتجاهل توصيله لنا، بالرغم من أن مواسير الغاز لا تبعد كثيرا عن الصف الأول لوحداتنا السكنية، وبداخل المنطقة أكثر من 150 عمارة تم الحصول على تراخيص لها من قبل مجلس مدينة قنا، منها أكثر من 30 عمارة يسكن بها أصحابها، وباقي العمارات جاري البناء والتشطيب بها، علما بأن هذه المنطقة تم توصيل جميع الموافق لها من كهرباء ومياه وصرف صحي وخطوط تليفون.

نناشد السيد المهندس طارق الملا وزير البترول، توجيه المسؤولين في شركة غاز الأقاليم لتوصيل الغاز لمنازلنا.

عن الأهالي

محمد حنفي سليمان

قنا