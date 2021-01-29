مخرج «الحاج متولي» عن الفنانة المشردة: «إزاي افتكر كومبارس من 20 سنة»

أكد محمد النقلي، مخرج مسلسل «عائلة الحاج متولي»، أنه لا يعرف أي معلومة عن الكومبارس مروة محمد، التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد انتشار صور لها مُشردة في الشوارع، عقب تعرضها لصدمة نفسية شديدة.

عائلة الحاج متولي

وقال محمد النقلي، لـ«الوطن»، إنّه لم يتذكر تلك الممثلة إطلاقا، لا سيما وأن المسلسل مر عليه وقتٍ طويل تجاوز الـ20 عامًا، كما أنَّها لم تكن ممثلة رئيسية في العمل، وكانت ضمن مشاهد المجاميع، ولم يكن مسؤولا عن اختيارهم بشكل مباشر: «مساعد المخرج يتواصل مع مكاتب الكومبارسات».

وتصدرت الكومبارس مروة محمد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورها وهي تفترش أرصفة الشوارع، وتعاقب من يقترب منها بـ«الضرب والشتيمة» رغم تصريحات شقيقها الذي أكد أنها كانت مقبلة علي الحياة، ولا يعرف سبب تغير سلوكياتها علي هذا النحو.

من جانبه، علق الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، علي هذه الواقعة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» قائلا: إن هذه الممثلة ليست مقيدة بالنقابة وغير تابعة لها، فضلا عن أن شقيقها قد أعلن رفضها العودة للمنزل وتلقي العلاج، خصوصا أنها تعاني من خلل نفسي، متابعا: «لديها أسرة، وترفض العودة إليهم، ومن هنا لا نستطيع أن نقدم لها شيئا، بخلاف أن الكومبارس غير تابعين لنقابة الممثلين بالمرة، وهناك جهة أخرى مسؤولة عنهم».

جمعية الكومبارس

وفي السياق ذاته، قال الريجيسير إبراهيم عمران، رئيس جمعية «الكومبارس والأدوار الثانوية»، إن مروة محمد ليست من أعضاء الجمعية ولا تتبعها من قريب أو بعيد.

وأضاف «عمران» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه لم يلتقيها في حياته قط، ولم يتنامي إلي مسامعه أي شيء عنها من قبل، وبالتالي ليس لديه طريقة للوصول لها لتقديم يد المساعدة لها.