رانيا يوسف تحتفل بمرور 20 عاما على مسلسل"عائلة الحج متولي"

احتفلت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بتوتير بمرور 20عاما علي مسلسل "عائلة الحاج متولي"

ونشرت رانيا صورة تجمعها بأبطال العمل، وعلقت عليها قائلة: "‏20 سنة عدوا علي مسلسل ⁧‫عائلة الحاج متولي‬⁩، مين فاكر رانيا يوسف كان اسمها إيه في المسلسل؟".

وتفاعل الجمهور مع رانيا متذكرين دور "فاطمة" الذي أدته خلال أحداث المسلسل الشهير.

"عائلة الحاج متولي" بطولة نور الشريف وماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، وميمي جمال، ومن إخراج محمد النقلى.