المدارس الخاصة لـ«أولياء الأمور»: عايزين مصاريف التيرم التاني فورا

خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ بداية شهر يناير الجاري ظهرت أزمة المصروفات الدراسية من جديد بين الطرفين أولياء الأمور من جهة، وأصحاب المدارس الخاصة والدولية من جهة أخرى، وهذه المرة بشأن القسط الثاني من المصروفات الدراسية والمتعلق بالفصل الدراسي الثاني الذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله أو بداية موعده حتى الآن.

«الوطن» تواصلت مع عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة حول أزمة المصروفات الدراسية المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث اشتكى عدد منهم من مطالبة بعض المدارس الخاصة بدفع قيمة القسط الثاني كاملا مع نهاية شهر يناير الجاري وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني، على الرغم من أنه كان موعد القسط الثاني من المصروفات في مارس المقبل.

أولياء الأمور: المدارس تضغط علينا بكل الطرق بسبب المصروفات

وأضاف أولياء الأمور أن إدارات المدارس تضغط عليهم بمختلف الطرق من أجل تحصيل المبلغ المتبقي من المصروفات الدراسية قبل بداية التيرم الثاني، لدرجة أن هناك إدارة مدرسة طلبت من بعض منهم التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة المصروفات من أجل ختم استمارة الامتحانات وتقديمها لوزارة التربية والتعليم.

وطالب أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية بتأجيل دفع القسط الثاني والأخير من المصروفات الدراسية، أو تقسيط المبلغ المتبقي من إجمالي المصروفات على أكثر من دفعة، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها عدد من أولياء الأمور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قد أكد في تصريحات سابقة خاصة لـ«الوطن» أن من يجد نفسه لن يستطيع دفع قيمة قسط المصروفات الدراسية عليه التوجه إلى المدرسة ومقابلة إدارة المدرسة وشرح كل الظروف والأسباب التي تمنعه من دفع قيمة المصروفات، وإذا ثبتت بالفعل هذه الظروف الطارئة يتم جدولة وتقسيط المبلغ المتبقي من مصروفات المدرسة من جانب الإدارة على أكثر من دفعة.