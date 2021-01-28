«التعليم» توضح حل أزمة خطأ بيانات استمارة الامتحانات للدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب بالدبلومات الفنية، في حالة وجود خطأ في بيانته، في أثناء تسجيل استمارة الامتحانات 2021.

وأضافت الوزارة أن الحل الأول من أجل تعديل البيانات داخل الاستمارة، هو ذهاب الطالب فور اكتشافه للخطأ إلى المدرسة التابع لها، على أن يتواصل مع وحدة المعلومات بها، وإخبارها بالخطأ، وتعدله هي بدورها.

«التعليم»: تقديم الشكوى في الموقع الرسمي للشكاوى الإلكترونية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحل الأخر هو أن يتقدم طالب الدبلومات الفنية بشكوى تتضمن الخطأ الذي وجده، وتقديمها إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي للشكاوي الإلكترونية، وستبحث المشاكل وتحل من خلال أقسام وإدارات «الإحصاء» الموجودة داخل الإدارات والمديريات التعليمية، ويُمكن تقديم الطالب للشكوى من خلال الضغط هنا.

وكانت الوزارة قد أتاحت مؤخرا تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، بشكل إلكتروني أمام جميع الطلاب، من خلال الموقع الرسمي للتسجيل في استمارة الامتحانات، ويمكن التقديم حاليا من خلال الضغط هنا.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى استثناء بعض طلاب التعليم الفني من إجازة نصف العام الدراسي الحالية، وهم طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، وعودتهم مرة أخرى إلى المصانع والشركات، التي يحصلون من خلالها على تدريباتهم.

وأكد «مجاهد» في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء قد وافق على القرار بالفعل، وأنه استثنائي يتوقف على موافقة الطالب وولي أمر، بالإضافة إلى حاجة الجهات التي يتدربون خلالها لهم في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن المديريات التعليمية سنتسق في تلك الأمور كافة المتعلقة بعودة الطلاب مرة أخرى إلى التدريب.