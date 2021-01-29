مدرب ناشئي اليد السابق: الدنمارك فازت على مصر بـ«الاختراقات»

قال حسن شريف، المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين لكرة اليد، إن الدنمارك حققت إنجازا كبيرا بإقصاء المنتخب الوطني من دور الـ8 للبطولة، إذ كان ينقص المنتخب الجمهور بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، معبرا عن سعادته بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد في مصر.

معنويات مرتفعة

وأضاف في لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وON، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، أن المنتخب الدنماركي سيخوض مباراته في دور نصف النهائي للبطولة ضد نظيره الإسباني بمعنويات عالية بعد الفوز على المنتخب المصري الذي قدم بطولة أكثر من رائعة.

مستوى فوق الممتاز

وتابع: «أما بالنسبة إلى المباراة الأخرى والتي ستجمع المنتخبين الفرنسي والسويدي، فإنها غير قابلة للتوقعات، لأن السويد قدمت مباريات كبيرة منها الفوز على المنتخب الوطني بصعوبة كبيرة، ومستوى المنتخب المصري في البطولة كان يفوق الممتاز».

نجم الاختراق

وعن خسارة منتخبنا من الدنمارك، قال: «نفس السيناريو حصل في بطولة العالم لكرة اليد، لعبوا شوط كامل زيادة لاعب بسبب قاعدة السماح بتبديل حارس المرمى وهو ما زاد من صعوبة المهمة على الدفاع، وكان هانسن نجم المباراة يخترق بين المهاجمين على الدائرة، وكانت مواجهته صعبة للغاية».

نهائي مبكر

وأوضح أنه كان متخوفًا من أسلوب المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني، لكنه تفهم طريقة لعبه: «مكانش بيحاول يبين الفرقة في بعض المباريات عشان الدور ده، ومباراة الدنمارك كانت نهائي مبكر، ولو فوزنا عليها لتأهلنا إلى النهاية».