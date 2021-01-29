«الداخلية» تحتفل بيوم الوفاء بمناسبة عيد الشرطة الــ69
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الوطن
01:10 م | الجمعة 29 يناير 2021
الداخلية تحتفل بيوم الوفاء
في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية التي ستظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.
فقد احتفلت مديريات الأمن بيوم الوفاء لضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء تأكيدا على ما قدموه من إنجاز وعطاء واعترافا بدورهم وجهودهم في خدمة رسالة الأمن وأهمية تواصل الأجيال المتعاقبة للاستفادة من خبراتهم في إثراء المنظومة الأمنية.